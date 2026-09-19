VUČIĆ PRONAŠAO NOVI HOBI: Nikada nisam umeo da pecam, nadao sam se da ću imati vremena da naučim (VIDEO)

SINIŠA Mali poručio je da se neće dozvoliti blokada rasta i razvoja Srbije, upozorivši da bi eventualne blokade univerziteta i puteva ostavile mnoge mlade ljude bez posla. On je podsetio na period od 2009. do 2012. godine, kada je glavni ekonomista blokadera Dejan Šoškić bio guverner NBS, ocenivši da su te četiri godine ostavile mlade bez radne perspektive.