Politika

VUČIĆ PRONAŠAO NOVI HOBI: Nikada nisam umeo da pecam, nadao sam se da ću imati vremena da naučim (VIDEO)

В. Н.

19. 09. 2026. u 09:35

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Instagram sa ciljem da podeli sa javnošću svoj novi hobi. Vučić je razgovarao sa divnim ljudima na jezeru Šalinac, nedaleko od Smedereva.

ВУЧИЋ ПРОНАШАО НОВИ ХОБИ: Никада нисам умео да пецам, надао сам се да ћу имати времена да научим (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/avucic

- Nikada nisam umeo da pecam. Izvadio sam ribolovačku dozvolu i nadam se da ću imati vremena da naučim - napisao je Vučić uz objavljeni video.

Pogledajte ceo video:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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