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VUČIĆ POLOŽIO VENCE U MALOM ORAŠJU I DUBONI: Nemate šta da kažete, samo zaplačete (VIDEO)

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19. 09. 2026. u 11:52

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PREDSEDNIK Srbije Aleskandar Vučić u poseti je Podunavskom okrugu

ВУЧИЋ ПОЛОЖИО ВЕНЦЕ У МАЛОМ ОРАШЈУ И ДУБОНИ: Немате шта да кажете, само заплачете (ВИДЕО)

Instagram printskrin

Predsednik se oglasio video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga:

"Položio sam vence u Malom Orašju i Duboni, na mestima gde je stradala mladost ovih mesta od ruke nečoveka. Posetio sam i porodice Miše Todorovića, koji je izgubio sina Dalibora, i porodicu Saše Panića, koji su ostali bez Kristine i Milana. Živiš, a ne živiš… Rekli su mi Miša i Saša. Nemate šta da kažete, samo zaplačete", poručio je predsednik Vučić.

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