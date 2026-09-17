ZBOG OVE 3 GREŠKE ZIMNICA PROPADA: Domaćice nesvesno prave propust, a jedna stvar vodi do trovanja

PRIPREMA zimnice je za mnoge nezaobilazan deo jeseni, ali sav trud oko ajvara, turšije, kiselih krastavaca i ostalih domaćih specijaliteta može da bude uzaludan ako se zimnica ne pripremi i ne čuva kako treba.

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Dovoljna je jedna greška prilikom pripreme ili skladištenja pa da se pojave buđ, neprijatan miris ili promena ukusa.

Da bi zimnica što duže ostala ukusna i bezbedna za jelo, važno je obratiti pažnju na nekoliko osnovnih stvari.

Tegle moraju da budu besprekorno čiste

Pre nego što počnete sa punjenjem, tegle i poklopce potrebno je dobro oprati i termički obraditi prema receptu koji koristite. Čak i mala količina nečistoće može doprineti kvarenju sadržaja.

Tegle koje su napukle, okrnjene ili imaju oštećene poklopce ne treba koristiti za čuvanje zimnice.

Ne štedite na kvalitetu namirnica

Za zimnicu birajte sveže, zdravo i neoštećeno povrće i voće. Plodove koji su već počeli da trule ili imaju vidljivu buđ ne treba „spasavati“ tako što ćete odstraniti samo oštećeni deo.

Kod fermentisane zimnice, poput kiselog kupusa i turšije, važno je pridržavati se proverenog recepta i odgovarajuće količine soli ili sirćeta, u zavisnosti od načina pripreme.

Obratite pažnju na vazduh i vlagu

Kod mnogih vrsta zimnice kontakt sa vazduhom može ubrzati kvarenje. Zato tegle treba pravilno zatvoriti, a sadržaj čuvati onako kako nalaže konkretan recept.

Kada otvorite teglu, koristite čist pribor i nemojte vraćati korišćenu kašiku ili viljušku u zimnicu. Na taj način u sadržaj možete uneti mikroorganizme koji mogu ubrzati kvarenje.

Gde treba čuvati zimnicu?

Idealno mesto za većinu zimnice je tamno, suvo i hladnije mesto sa relativno stabilnom temperaturom. Podrum ili ostava mogu biti dobar izbor ako su čisti, suvi i dovoljno hladni.

Izbegavajte mesta na kojima temperatura značajno varira, kao i direktnu sunčevu svetlost. Toplota može ubrzati promene u ukusu, boji i kvalitetu zimnice.

Nemojte ignorisati promene na tegli

S vremena na vreme pregledajte tegle. Ako primetite nadut poklopac, curenje, buđ, neuobičajenu boju, neprijatan miris ili druge znakove kvarenja, takvu zimnicu nemojte probati „da vidite da li je dobra“.

Poseban oprez potreban je kod domaće zimnice sa niskom kiselošću, jer nepravilno pripremljena i čuvana hrana može predstavljati rizik po zdravlje čak i kada na prvi pogled ne izgleda pokvareno.

Najvažnije pravilo je zato jednostavno: držite se proverenog recepta, koristite čiste i neoštećene tegle, kvalitetne namirnice i odgovarajući način termičke obrade i čuvanja. Tako ćete imati mnogo veće šanse da zimnica ostane ukusna i kvalitetna sve do naredne sezone.

(Ona.rs)