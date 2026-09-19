VAŽNO! Posetu Vučića Podunavskom okrugu pratite na njegovom Instagram nalogu i Tik-toku
PRATITE uživo posetu predsednika Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu. Kompletan prenos dešavanja sa terena biće dostupan građanima putem njegovih zvaničnih profila na društvenim mrežama.
Svi koji žele uživo da prate posetu predsednika Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu mogu da prate na njegovom Instagram nalogu avucic i na Tik-toku preko naloga "Ja sam Aleksandar"
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