HRSKAVI PILEĆI ŠTAPIĆI: Sa kremastim slatko-ljutim sosom

Ovo jelo možete poslužiti kao glavni obrok, ali i kao zanimljivo predjelo kada vam dolaze gosti. Priprema je brza i jednostavna, a za svega 25 minuta na stolu ćete imati hrskave zalogaje kojima je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci



700 gr pilećeg filea

1 šolja brašna

2 velika jajeta

1½ šolje panko prezli

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica dimljene paprike

½ kašičice crnog luka u prahu

½ kašičice soli

½ kašičice crnog bibera

3 kašike maslinovog ulja

Za sos:

½ šolje slatkog čili sosa

2 kašike majoneza

1 kašika meda

1 kašika ljutog sosa

1 kašičica mlevenog belog luka

½ kašičice pahuljica crvene paprike

2 kašike sitno seckanog svežeg peršuna

Priprema

Pileće trake najpre dobro osušite papirnim ubrusom, a zatim ih začinite belim lukom u prahu, dimljenom paprikom, crnim lukom u prahu, solju i biberom.

U tri odvojene posude pripremite brašno, umućena jaja i panko prezle. Svaki komad piletine najpre uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaja, pa dobro obložite panko prezlama. Lagano pritisnite prezle kako bi se što bolje zalepile za meso.

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće štapiće i pržite ih oko 4–5 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju, postanu hrskavi i dok piletina ne bude potpuno pečena.

Za to vreme pripremite sos. U manjoj šerpici pomešajte slatki čili sos, majonez, med, ljuti sos, mleveni beli luk i pahuljice crvene paprike. Zagrevajte na tihoj temperaturi 2–3 minuta, uz stalno mešanje, dok se sastojci ne sjedine i sos ne postane gladak i kremast.

Gotove pileće štapiće poređajte na tanjir ili veću poslužavnu dasku, pa ih prelijte toplim slatko-ljutim sosom. Na kraju pospite svežim seckanim peršunom i poslužite odmah.

Prijatno!