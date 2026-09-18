Ručak dana

HRSKAVI PILEĆI ŠTAPIĆI: Sa kremastim slatko-ljutim sosom

Milena Tomasevic

18. 09. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovo jelo možete poslužiti kao glavni obrok, ali i kao zanimljivo predjelo kada vam dolaze gosti. Priprema je brza i jednostavna, a za svega 25 minuta na stolu ćete imati hrskave zalogaje kojima je teško odoleti.

ХРСКАВИ ПИЛЕЋИ ШТАПИЋИ: Са кремастим слатко-љутим сосом

FOTO: Novosti

Sastojci

Za piletinu:
  • 700 gr pilećeg filea
  • 1 šolja brašna
  • 2 velika jajeta
  • 1½ šolje panko prezli
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • ½ kašičice crnog luka u prahu
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice crnog bibera
  • 3 kašike maslinovog ulja

Za sos:

  • ½ šolje slatkog čili sosa
  • 2 kašike majoneza
  • 1 kašika meda
  • 1 kašika ljutog sosa
  • 1 kašičica mlevenog belog luka
  • ½ kašičice pahuljica crvene paprike
  • 2 kašike sitno seckanog svežeg peršuna

Priprema

Pileće trake najpre dobro osušite papirnim ubrusom, a zatim ih začinite belim lukom u prahu, dimljenom paprikom, crnim lukom u prahu, solju i biberom.

U tri odvojene posude pripremite brašno, umućena jaja i panko prezle. Svaki komad piletine najpre uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaja, pa dobro obložite panko prezlama. Lagano pritisnite prezle kako bi se što bolje zalepile za meso.

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće štapiće i pržite ih oko 4–5 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju, postanu hrskavi i dok piletina ne bude potpuno pečena.

Za to vreme pripremite sos. U manjoj šerpici pomešajte slatki čili sos, majonez, med, ljuti sos, mleveni beli luk i pahuljice crvene paprike. Zagrevajte na tihoj temperaturi 2–3 minuta, uz stalno mešanje, dok se sastojci ne sjedine i sos ne postane gladak i kremast.

Gotove pileće štapiće poređajte na tanjir ili veću poslužavnu dasku, pa ih prelijte toplim slatko-ljutim sosom. Na kraju pospite svežim seckanim peršunom i poslužite odmah.

Prijatno!

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi