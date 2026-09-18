HRSKAVI PILEĆI ŠTAPIĆI: Sa kremastim slatko-ljutim sosom
Ovo jelo možete poslužiti kao glavni obrok, ali i kao zanimljivo predjelo kada vam dolaze gosti. Priprema je brza i jednostavna, a za svega 25 minuta na stolu ćete imati hrskave zalogaje kojima je teško odoleti.
Sastojci
- 700 gr pilećeg filea
- 1 šolja brašna
- 2 velika jajeta
- 1½ šolje panko prezli
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica dimljene paprike
- ½ kašičice crnog luka u prahu
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice crnog bibera
- 3 kašike maslinovog ulja
Za sos:
- ½ šolje slatkog čili sosa
- 2 kašike majoneza
- 1 kašika meda
- 1 kašika ljutog sosa
- 1 kašičica mlevenog belog luka
- ½ kašičice pahuljica crvene paprike
- 2 kašike sitno seckanog svežeg peršuna
Priprema
Pileće trake najpre dobro osušite papirnim ubrusom, a zatim ih začinite belim lukom u prahu, dimljenom paprikom, crnim lukom u prahu, solju i biberom.
U tri odvojene posude pripremite brašno, umućena jaja i panko prezle. Svaki komad piletine najpre uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaja, pa dobro obložite panko prezlama. Lagano pritisnite prezle kako bi se što bolje zalepile za meso.
U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće štapiće i pržite ih oko 4–5 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju, postanu hrskavi i dok piletina ne bude potpuno pečena.
Za to vreme pripremite sos. U manjoj šerpici pomešajte slatki čili sos, majonez, med, ljuti sos, mleveni beli luk i pahuljice crvene paprike. Zagrevajte na tihoj temperaturi 2–3 minuta, uz stalno mešanje, dok se sastojci ne sjedine i sos ne postane gladak i kremast.
Gotove pileće štapiće poređajte na tanjir ili veću poslužavnu dasku, pa ih prelijte toplim slatko-ljutim sosom. Na kraju pospite svežim seckanim peršunom i poslužite odmah.
Prijatno!
Restoran Miya Galerija
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