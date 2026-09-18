TORTA OD ŠARGAREPE: Sočna, kremasta i puna ukusa

Ako volite sočne kolače sa bogatom kremom, ova torta od šargarepe mogla bi da postane jedan od vaših omiljenih recepata. Mirisna kora sa šargarepom, ananasom, kokosom i orasima ostaje mekana i sočna zahvaljujući toplom prelivu od jogurta, dok krem od krem sira daje savršenu završnicu.

FOTO: Novosti

Sastojci



2 šolje, odnosno oko 250 g brašna

2 kašičice sode bikarbone

2 kašičice mlevenog cimeta

½ kašičice mlevenog muškatnog oraščića

½ kašičice soli

3 velika jajeta

1½ šolja šećera

1 šolja biljnog ulja

120 ml tečnog jogurta

2 kašičice ekstrakta vanile ili 1 kesice vanilin šećera

2 šolje, odnosno oko 200 g sveže narendane šargarepe

1 šolja usitnjenog ananasa sa sokom

1 šolja kokosa

1 šolja seckanih oraha

Za preliv

1 šolja šećera

120 ml tečnog jogurta

115 gr neslanog putera

1 kašičica ekstrakta vanile ili 1 kesica vanilin šećera

Za krem

225 gr krem sira

115 gr omekšalog putera

3 šolje šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile ili 1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

Za posipanje

⅓ šolje kratko proprženih i krupno seckanih oraha

Priprema

Rernu zagrejte na 175 °C. Pleh dimenzija oko 23 × 33 cm podmažite, a dno po želji obložite papirom za pečenje.

U jednoj posudi pomešajte brašno, sodu bikarbonu, cimet, muškatni oraščić i so. U većoj posudi umutite jaja i šećer oko dva minuta, dok smesa ne postane svetlija i kremasta. Dodajte ulje, jogurt i vanilu, pa sve dobro promešajte. U vlažnu smesu dodajte narendanu šargarepu, usitnjeni ananas sa sokom i kokos. Na kraju umešajte seckane orahe. Dodajte suve sastojke i lagano promešajte, tek toliko da se sve sjedini. Sipajte smesu u pripremljen pleh i ravnomerno rasporedite. Pecite 40–50 minuta, odnosno dok kolač ne bude pečen u sredini.

Pred kraj pečenja pripremite preliv. U manjoj šerpi pomešajte šećer, jogurt i puter. Zagrevajte na srednjoj temperaturi uz stalno mešanje dok se puter ne istopi, a šećer rastvori. Sklonite sa ringle i dodajte vanilu. Čim izvadite vruć kolač iz rerne, viljuškom ili drvenim štapićem napravite rupice po celoj površini. Polako prelivajte topao preliv preko kolača, ostavljajući mu vremena da se upije. Ostavite kolač da se ohladi, a zatim ga stavite u frižider na oko 2 sata.

Krem od krem sira

Krem sir i omekšali puter umutite dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Postepeno dodajte šećer u prahu, vanilu i prstohvat soli. Mutite dok krem ne postane gust i penast.

Ohlađeni kolač premažite debelim slojem krema. Odozgo pospite krupno seckanim, blago proprženim orasima.

Prijatno!