ĆUFTE SA SOSOM OD PEČURAKA I LUKA: Toplo, mirisno i zasitno jelo

Ovo je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj! Sočne ćufte od mlevenog mesa, prelivene bogatim sosom od karamelizovanog luka i pečuraka, a sve posluženo uz kremasti pire krompir.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćufte:

700 gr mlevene junetine

½ šolje prezli

1 veliko jaje

2 kašike mleka

1 kašičica Vorčester sosa

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica crnog luka u prahu

¾ kašičice soli

½ kašičice crnog bibera

2 kašike maslinovog ulja

Za sos:

1 velika glavica crnog luka, isečena na tanke listiće

225 gr šampinjona, isečenih na listiće

2 kašike putera

2 kašike brašna

600 ml goveđe čorbe ili bujona

1 kašika Vorčester sosa

1 kašičica svežeg timijana

Za pire:

900 gr krompira

120 ml toplog mleka

3 kašike putera

so i biber po ukusu

Priprema:

U većoj posudi pomešajte mleveno meso, prezle, jaje, mleko, Vorčester sos, beli i crni luk u prahu, so i biber. Sve dobro sjedinite i oblikujte srednje velike ćufte. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje. Ćufte pržite na srednje jakoj temperaturi oko 6–8 minuta, okrećući ih sa svih strana dok lepo ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

U isti tiganj dodajte seckani luk i pečurke. Dinstajte 5–7 minuta, dok ne omekšaju i blago se karamelizuju. Dodajte puter, a zatim pospite brašnom. Mešajte oko jednog minuta. Postepeno sipajte goveđi bujon, neprestano mešajući da ne ostanu grudvice. Dodajte Vorčester sos i sveži timijan. Pustite da sos lagano provri i kuvajte dok ne počne da se zgušnjava.

Vratite ćufte u tiganj, poklopite i kuvajte na umereno niskoj temperaturi još 12–15 minuta, dok se meso potpuno ne skuva, a sos postane gust i bogat.

Za to vreme oljuštite krompir, isecite ga na komade i skuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok potpuno ne omekša. Ocedite ga, pa izgnječite sa toplim mlekom i puterom. Posolite i pobiberite po ukusu.

Kremasti pire stavite na tanjir, preko njega rasporedite sočne ćufte i prelijte bogatim sosom od luka i pečuraka. Na kraju ukrasite svežim timijanom i poslužite toplo.

Prijatno!