ĆUFTE SA SOSOM OD PEČURAKA I LUKA: Toplo, mirisno i zasitno jelo
Ovo je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj! Sočne ćufte od mlevenog mesa, prelivene bogatim sosom od karamelizovanog luka i pečuraka, a sve posluženo uz kremasti pire krompir.
Sastojci
Za ćufte:
- 700 gr mlevene junetine
- ½ šolje prezli
- 1 veliko jaje
- 2 kašike mleka
- 1 kašičica Vorčester sosa
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica crnog luka u prahu
- ¾ kašičice soli
- ½ kašičice crnog bibera
- 2 kašike maslinovog ulja
Za sos:
- 1 velika glavica crnog luka, isečena na tanke listiće
- 225 gr šampinjona, isečenih na listiće
- 2 kašike putera
- 2 kašike brašna
- 600 ml goveđe čorbe ili bujona
- 1 kašika Vorčester sosa
- 1 kašičica svežeg timijana
Za pire:
- 900 gr krompira
- 120 ml toplog mleka
- 3 kašike putera
- so i biber po ukusu
Priprema:
U većoj posudi pomešajte mleveno meso, prezle, jaje, mleko, Vorčester sos, beli i crni luk u prahu, so i biber. Sve dobro sjedinite i oblikujte srednje velike ćufte. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje. Ćufte pržite na srednje jakoj temperaturi oko 6–8 minuta, okrećući ih sa svih strana dok lepo ne porumene. Izvadite ih na tanjir.
U isti tiganj dodajte seckani luk i pečurke. Dinstajte 5–7 minuta, dok ne omekšaju i blago se karamelizuju. Dodajte puter, a zatim pospite brašnom. Mešajte oko jednog minuta. Postepeno sipajte goveđi bujon, neprestano mešajući da ne ostanu grudvice. Dodajte Vorčester sos i sveži timijan. Pustite da sos lagano provri i kuvajte dok ne počne da se zgušnjava.
Vratite ćufte u tiganj, poklopite i kuvajte na umereno niskoj temperaturi još 12–15 minuta, dok se meso potpuno ne skuva, a sos postane gust i bogat.
Za to vreme oljuštite krompir, isecite ga na komade i skuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok potpuno ne omekša. Ocedite ga, pa izgnječite sa toplim mlekom i puterom. Posolite i pobiberite po ukusu.
Kremasti pire stavite na tanjir, preko njega rasporedite sočne ćufte i prelijte bogatim sosom od luka i pečuraka. Na kraju ukrasite svežim timijanom i poslužite toplo.
Prijatno!
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