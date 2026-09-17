Ručak dana

ĆUFTE SA SOSOM OD PEČURAKA I LUKA: Toplo, mirisno i zasitno jelo

Milena Tomasevic

17. 09. 2026. u 15:00

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Ovo je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj! Sočne ćufte od mlevenog mesa, prelivene bogatim sosom od karamelizovanog luka i pečuraka, a sve posluženo uz kremasti pire krompir.

ЋУФТЕ СА СОСОМ ОД ПЕЧУРАКА И ЛУКА: Топло, мирисно и заситно јело

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćufte:

  • 700 gr mlevene junetine
  • ½ šolje prezli
  • 1 veliko jaje
  • 2 kašike mleka
  • 1 kašičica Vorčester sosa
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica crnog luka u prahu
  • ¾ kašičice soli
  • ½ kašičice crnog bibera
  • 2 kašike maslinovog ulja

 Za sos:

  • 1 velika glavica crnog luka, isečena na tanke listiće
  • 225 gr šampinjona, isečenih na listiće
  • 2 kašike putera
  • 2 kašike brašna
  • 600 ml goveđe čorbe ili bujona
  • 1 kašika Vorčester sosa
  • 1 kašičica svežeg timijana

Za pire:

  • 900 gr krompira
  • 120 ml toplog mleka
  • 3 kašike putera
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U većoj posudi pomešajte mleveno meso, prezle, jaje, mleko, Vorčester sos, beli i crni luk u prahu, so i biber. Sve dobro sjedinite i oblikujte srednje velike ćufte. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje. Ćufte pržite na srednje jakoj temperaturi oko 6–8 minuta, okrećući ih sa svih strana dok lepo ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

U isti tiganj dodajte seckani luk i pečurke. Dinstajte 5–7 minuta, dok ne omekšaju i blago se karamelizuju. Dodajte puter, a zatim pospite brašnom. Mešajte oko jednog minuta. Postepeno sipajte goveđi bujon, neprestano mešajući da ne ostanu grudvice. Dodajte Vorčester sos i sveži timijan. Pustite da sos lagano provri i kuvajte dok ne počne da se zgušnjava.

Vratite ćufte u tiganj, poklopite i kuvajte na umereno niskoj temperaturi još 12–15 minuta, dok se meso potpuno ne skuva, a sos postane gust i bogat.

Za to vreme oljuštite krompir, isecite ga na komade i skuvajte u posoljenoj vodi 15–20 minuta, dok potpuno ne omekša. Ocedite ga, pa izgnječite sa toplim mlekom i puterom. Posolite i pobiberite po ukusu.

Kremasti pire stavite na tanjir, preko njega rasporedite sočne ćufte i prelijte bogatim sosom od luka i pečuraka. Na kraju ukrasite svežim timijanom i poslužite toplo.

Prijatno!

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