"OVDE JE NAJZANIMLJIVIJE": Vučić iznenadio Smederevce na pijaci (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je stigao u Smederevo i tom prilikom je razgovarao sa meštanima.

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-Uvek je najzanimljivije na pijaci. Ovde, u Smederevu, svega ima, jedino su cene onako, prodavcima i seljacima niske, kupcima visoke. Narod je nezadovoljan stanjem u kojem se nalazi bolnica u Smederevu, te sam obećao da ćemo to u najkraćem periodu da promenimo. Bili su prisutni i aktivisti tzv. studentske liste, koji su iskazali nedvosmislenu mržnju, ali nisu imali nikakve predloge, ni ideje. Kako poznato zvuči… - rekao je predsednik

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