Politika

"OVDE JE NAJZANIMLJIVIJE": Vučić iznenadio Smederevce na pijaci (VIDEO)

В.Н.

19. 09. 2026. u 10:36

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je stigao u Smederevo i tom prilikom je razgovarao sa meštanima.

ОВДЕ ЈЕ НАЈЗАНИМЉИВИЈЕ: Вучић изненадио Смедеревце на пијаци (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

-Uvek je najzanimljivije na pijaci. Ovde, u Smederevu, svega ima, jedino su cene onako, prodavcima i seljacima niske, kupcima visoke. Narod je nezadovoljan stanjem u kojem se nalazi bolnica u Smederevu, te sam obećao da ćemo to u najkraćem periodu da promenimo. Bili su prisutni i aktivisti tzv. studentske liste, koji su iskazali nedvosmislenu mržnju, ali nisu imali nikakve predloge, ni ideje. Kako poznato zvuči… - rekao je predsednik 

Svi koji žele uživo da prate posetu predsednika Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu mogu da prate na njegovom Instagram nalogu avucic i na Tik-toku preko naloga "Ja sam Aleksandar"

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