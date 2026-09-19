POJAVILE SE "FANTOMSKE" TABLICE: Jedna praksa koja postoji u Britaniji, došla i do Srbije

PAMETNE saobraćajne kamere sve češće se koriste za kontrolu brzine, prepoznavanje vozila i sprovođenje saobraćajnih propisa. Međutim, u Velikoj Britaniji sve veću pažnju privlače takozvane "ghost plates", odnosno "fantomske" registarske tablice, koje su osmišljene tako da otežaju očitavanje oznaka.

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Ovakvi proizvodi mogu da koriste reflektivne premaze, posebne folije ili mehanizme za prekrivanje registarskih oznaka, čime se otežava rad ANPR sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica.

Prema pisanju britanskog lista The Times, raste zabrinutost zbog prodaje i upotrebe proizvoda koji mogu da otežaju identifikaciju vozila i kontrolu saobraćaja. U Velikoj Britaniji namerno ometanje čitljivosti registarskih oznaka može predstavljati prekršaj, a razmatraju se i strože sankcije.

3D i 4D tablice nisu isto što i "nevidljive" oznake

Popularne 3D i 4D registarske tablice ne treba poistovećivati sa proizvodima namenjenim izbegavanju kamera. One imaju ispupčena ili slojevita slova i brojeve, a vozači ih uglavnom biraju zbog izgleda.

Njihova legalnost zavisi od ispunjavanja propisanih tehničkih i vizuelnih standarda. U Velikoj Britaniji relevantan je standard BS AU 145e, koji uređuje zahteve za izradu i čitljivost tablica.

Bez obzira na dizajn, registarska oznaka mora ostati jasno vidljiva i čitljiva. Ukoliko materijal ili izrada ometaju prepoznavanje brojeva, tablica može biti protivzakonita.

Sprejevi protiv kamera prodaju se i u Srbiji

Iako se o "fantomskim" tablicama najviše govori u Velikoj Britaniji, slični proizvodi mogu se pronaći i na domaćem tržištu.

Na internet prodavnicama i oglasima u Srbiji nude se sprejevi koji se reklamiraju kao zaštita registarskih tablica od kamera, po cenama od oko 1.300 do 1.500 dinara.

Jedan od proizvoda reklamira se tvrdnjom da je golim okom praktično nevidljiv, ali da pod blicem kamere stvara odsjaj koji otežava očitavanje brojeva.

Šta kaže zakon u Srbiji?

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje obavezu da registarske tablice budu postavljene na propisan način i čitljive. Za prekršaj nečitljivih tablica, prema navodima iz dostavljenog teksta, predviđena je novčana kazna od 10.000 dinara.

- Tablica mora biti čitljiva. Nije važno da li je nečitljivost posledica prljavštine, prekrivanja ili neke druge intervencije, ukoliko se oznaka ne može pročitati, vozač može odgovarati za prekršaj - navodi sagovornik Blica iz saobraćajne policije.

Međutim, prljava tablica nije automatski prekršaj ukoliko se broj i dalje može pročitati. To znači da bi upotreba premaza ili drugog sredstva sa namenom da se onemogući očitavanje registarske oznake mogla predstavljati problem ukoliko zbog toga tablica postane nečitljiva.

(Blic)