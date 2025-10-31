PUNJENE SUVE PAPRIKE: Miris tradicije na vašem stolu

Punjene suve paprike su pravo blago srpske trpeze – slasno mleveno meso, pirinač i začini zatvoreni u aromatičnim suvim paprikama koje se tope u ustima. Ako tražite recept koji uvek uspeva i kojim ćete oduševiti goste, ovo je pravi izbor!

FOTO: Novosti

Sastojci (za 20 paprika)

Za punjenje:

20 suvih paprika

1 kašika masti

2 glavice crnog luka (sitno seckane)

500 gr mlevenog svinjskog mesa

500 gr mlevenog junećeg mesa

200 gr opranog pirinča

1 kašika slatke mlevene paprike

2 kašike slane mešavine suvih začina

Za zapršku:

2 kašike masti

1/4 kašike brašna

1 kašika slatke mlevene paprike

Priprema

Suve paprike potopite u vrelu vodu i ostavite da omekšaju 30 minuta. Zatim ih pažljivo očistite od semenki. U tiganju zagrejte mast i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promeni boju i ne ispari višak tečnosti. Zatim dodajte slatku papriku, začine i pirinač. Dobro promešajte i sklonite s ringle. Napunite svaku papriku pripremljenim filom. Nalijte vodu da paprike budu skoro potopljene. Poklopite i krčkajte na tihoj vatri oko 2,5 sata.Po potrebi, dodajte još malo vode tokom kuvanja.

U manjoj šerpici zagrejte mast, dodajte brašno i kratko propržite. Sklonite sa ringle, dodajte mlevenu papriku i promešajte. Prelijte zapršku preko paprika. Zapecite u rerni na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!