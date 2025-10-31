Ručak dana

PUNJENE SUVE PAPRIKE: Miris tradicije na vašem stolu

Milena Tomasevic

31. 10. 2025. u 10:04

Punjene suve paprike su pravo blago srpske trpeze – slasno mleveno meso, pirinač i začini zatvoreni u aromatičnim suvim paprikama koje se tope u ustima. Ako tražite recept koji uvek uspeva i kojim ćete oduševiti goste, ovo je pravi izbor!

ПУЊЕНЕ СУВЕ ПАПРИКЕ: Мирис традиције на вашем столу

FOTO: Novosti

Sastojci (za 20 paprika)

  • Za punjenje:
  • 20 suvih paprika
  • 1 kašika masti
  • 2 glavice crnog luka (sitno seckane)
  • 500 gr mlevenog svinjskog mesa
  • 500 gr mlevenog junećeg mesa
  • 200 gr opranog pirinča
  • 1 kašika slatke mlevene paprike
  • 2 kašike slane mešavine suvih začina

Za zapršku:

  • 2 kašike masti
  • 1/4 kašike brašna
  • 1 kašika slatke mlevene paprike

Priprema
Suve paprike potopite u vrelu vodu i ostavite da omekšaju 30 minuta. Zatim ih pažljivo očistite od semenki. U tiganju zagrejte mast i propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promeni boju i ne ispari višak tečnosti. Zatim dodajte slatku papriku, začine i pirinač. Dobro promešajte i sklonite s ringle. Napunite svaku papriku pripremljenim filom.  Nalijte vodu da paprike budu skoro potopljene. Poklopite i krčkajte na tihoj vatri oko 2,5 sata.Po potrebi, dodajte još malo vode tokom kuvanja.
U manjoj šerpici zagrejte mast, dodajte brašno i kratko propržite. Sklonite sa ringle, dodajte mlevenu papriku i promešajte. Prelijte zapršku preko paprika. Zapecite u rerni na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU