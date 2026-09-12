HRSKAVI RECEPT ZA POČETAK JUTRA: Potrebno vam je svega 15 minuta da celu kuću ispunite mirisom koji budi sva čula

ZABORAVITE na dosadne tostove i hladan hleb – početak dana zaslužuje nešto hrskavo, toplo i neverovatno ukusno.

FOTO: GROK AI

Ovaj jednostavan recept za prepečeni hleb iz rerne pretvara bajati hleb ili svež baget u pravo gastronomsko savršenstvo, gde se svaki zalogaj rasteže zajedno sa bogatim, rastopljenim kačkavaljem i mirisnim začinima.

Sastojci

Hleb (najbolje 1 baget ili nekoliko kriški običnog hleba)

Kačkavalj (200g, izrendan ili isečen na listiće – gauda, edamer ili trapist)

Maslac (50g, omekšan na sobnoj temperaturi)

Beli luk u prahu (polovina kašičice, po želji)

Origano ili peršun (1 kašičica za posipanje)

So i biber (po ukusu)

Priprema

Uključite rernu da se zagreje na 180°C. Ako koristite baget, isecite ga po dužini ili na kose kriške. U maloj posudi pomešajte omekšali maslac, beli luk u prahu, so i biber. Ovom mešavinom bogato premažite gornju stranu hleba.

Preko premazanog hleba obilno stavite izrendani ili isečeni kačkavalj. Pazite da pokrije celu površinu kako bi se ravnomerno rastopio. Pospite odozgo origanom ili suvim peršunom za dodatnu aromu.

Stavite hleb u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrejanoj rerni oko 10 minuta, odnosno dok se kačkavalj potpuno ne rastopi i ne dobije finu, zlatnu boju, a ivice hleba postanu savršeno hrskave.

Poslužite odmah dok je toplo, uz šolju jogurta ili svež paradajz.

Prijatno!