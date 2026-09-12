HRSKAVI PROTEINSKI WRAP: Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena
Ako volite brze, ukusne i hranljive obroke, a pritom želite da isprobate nešto malo drugačije, ovaj wrap je pravi izbor za vas. Kombinacija jaja, kremaste fete, hrskavih krastavčića, povrća i bademovih proteinskih ljuspica donosi zanimljiv spoj ukusa i tekstura.
Sastojci za jednu tortilju
- 1 lajt tortilja
- 2 jaja
- 40–50 gr feta sira
- 2–3 kisela krastavčića
- ½ šargarepe
- malo praziluka
- ½ kesice supe od praziluka
- bademove proteinske ljuspice
- balzamiko
- so, biber i beli luk u prahu
Priprema
Šargarepu i praziluk sitno iseckajte i kratko prodinstajte dok ne omekšaju. Dodajte kašiku smeše za supu od praziluka pomešane sa oko trećinom čaše vode i ostavite još kratko na tihoj temperaturi.
Umutite jaja, začinite ih solju, biberom i belim lukom u prahu, pa ispecite omlet.
Na tortilju rasporedite omlet, izmrvljenu fetu, dinstano povrće i sitno iseckane kisele krastavčiće. Dodajte bademove proteinske ljuspice i nekoliko kapi balzamika.
Pažljivo uvijte tortilju u wrap, pa je kratko zapecite na suvom tiganju dok ne dobije zlatnu, hrskavu koricu.
Kremasti preliv od praziluka
U dve kašičice supe od praziluka postepeno dodajte malo vode i kašičicu grčkog jogurta. Mešajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Kratko zagrejte na laganoj temperaturi, uz mešanje, dok se preliv blago ne zgusne.
Prelijte gotov wrap, dodajte još malo balzamika i bademovih proteinskih ljuspica.
Uživajte!
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