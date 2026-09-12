Peciva i pite

HRSKAVI PROTEINSKI WRAP: Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena

Milena Tomasevic

12. 09. 2026. u 09:00

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Ako volite brze, ukusne i hranljive obroke, a pritom želite da isprobate nešto malo drugačije, ovaj wrap je pravi izbor za vas. Kombinacija jaja, kremaste fete, hrskavih krastavčića, povrća i bademovih proteinskih ljuspica donosi zanimljiv spoj ukusa i tekstura.

ХРСКАВИ ПРОТЕИНСКИ WRAP: Припрема је једноставна и не захтева много времена

FOTO: Novosti

Sastojci za jednu tortilju

  • 1 lajt tortilja
  • 2 jaja
  • 40–50 gr feta sira
  • 2–3 kisela krastavčića
  • ½ šargarepe
  • malo praziluka
  • ½ kesice supe od praziluka
  • bademove proteinske ljuspice
  • balzamiko
  • so, biber i beli luk u prahu

Priprema

Šargarepu i praziluk sitno iseckajte i kratko prodinstajte dok ne omekšaju. Dodajte kašiku smeše za supu od praziluka pomešane sa oko trećinom čaše vode i ostavite još kratko na tihoj temperaturi.

Umutite jaja, začinite ih solju, biberom i belim lukom u prahu, pa ispecite omlet.

Na tortilju rasporedite omlet, izmrvljenu fetu, dinstano povrće i sitno iseckane kisele krastavčiće. Dodajte bademove proteinske ljuspice i nekoliko kapi balzamika.

Pažljivo uvijte tortilju u wrap, pa je kratko zapecite na suvom tiganju dok ne dobije zlatnu, hrskavu koricu.

Kremasti preliv od praziluka

U dve kašičice supe od praziluka postepeno dodajte malo vode i kašičicu grčkog jogurta. Mešajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Kratko zagrejte na laganoj temperaturi, uz mešanje, dok se preliv blago ne zgusne.

Prelijte gotov wrap, dodajte još malo balzamika i bademovih proteinskih ljuspica.

Uživajte!

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