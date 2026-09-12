Šta bi bilo da su igrali? Grci bez sedmorice deklasirali šampiona Srbije!
Košarkaši Panatinaikosa pobedili su subotički Spartak rezultatom 77:59.
Trener grčkog velikana Željko Obradović u ovoj utakmici nije mogao da računa na izuzetno važne košarkaše, kao što su Matijas Lesor, Kostas Slukas, Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis, Nikos Rogavopulos, Mustafa Fal i Janis Kuzeloglu.
Uprkos tome, "zeleni" nisu imali milosti prema šampionu KLS, a uvodnu deonicu obeležio je Kostas Mitoglu.
Atinjani su posle četiri minuta vodili 13:5, dok je iskusni Mitoglu postigao čak osam poena u tom intervalu. Na kraju prve četvrtine bilo je 25:21 za PAO, uz pet pogođenih trojki.
Do prve dvocifrene prednosti, Obradovićev tim stigao je u 15. minutu, kada je na semaforu stajalo 35:25. Serijom 2:6, četa trenera Vladimira Jovanovića je spustila na 37:31, da bi ipak grčki velikan na veliku pauzu otišao sa ubedljivih 44:33.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Silvan Fransisko postigavši 13 poena, uz rame mu je bio Geršon Jabusele sa 12 koševa. Bivši igrač Partizana, Isak Bonga je dao 9 poena, ali nije promašio trojke (2/2) i slobodna bacanja 2/2).
Sada Panatinaikos čeka učešće na turniru "Pavlos Janakopulos" 18. i 19. septembra, gde će gosti biti i Obradovićev bivši klub Partizan, ekipa PAOK-a, koju sa klupe predvodi još jedan nekadašnji trener crno-belih Andrea Trinkijeri, kao i osvajač Evrokupa - frnacuski Burg.
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