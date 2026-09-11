PILETINA U KREMASTOM SOSU OD ŠAMPINJONA: Ručak koji svi vole
Ako tražite ideju za ukusan, sočan i mirisan ručak koji se priprema bez mnogo muke, ovaj recept vredi sačuvati. Meka piletina u kremastom sosu od šampinjona, uz neobičan i ukusan pire od celera i paštrnaka, čini savršeno zaokružen obrok.
Sastojci:
- 500 gr pilećeg mesa bez kostiju
- 400 gr šampinjona
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 kašika dižon senfa
- 160 ml pilećeg bujona
- 125 gr kisele pavlake
- malo brašna
- so i biber
- maslinovo ulje
- malo limunovog soka
- majčina dušica
- ruzmarin
- žalfija
Pire od celera i paštrnaka
- 1 manji koren celera
- 3 paštrnaka
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- povrtni bujon
- grančica majčine dušice
- grančica ruzmarina
- 1 kašičica dižon senfa
- 30 gr parmezana
Priprema
Za pire, na malo maslinovog ulja propržite sitno seckani luk, pa dodajte celer, paštrnak i beli luk. Kratko prodinstajte, dodajte majčinu dušicu i ruzmarin, pa sipajte povrtni bujon tako da povrće bude prekriveno.
Kuvajte na tihoj vatri dok povrće potpuno ne omekša. Ocedite višak tečnosti, uklonite začinsko bilje i povrće izblendajte u glatki pire. Umešajte senf i rendani parmezan.
Pileće meso isecite na manje komade, posolite, pobiberite i lagano uvaljajte u brašno. Zagrejte dve kašike maslinovog ulja u većem tiganju i ispržite piletinu sa obe strane dok ne dobije zlatnu boju. Po potrebi je ostavite još nekoliko minuta da se potpuno ispeče, zatim je izvadite iz tiganja.
U isti tiganj dodajte šampinjone, crni luk, majčinu dušicu, ruzmarin i žalfiju. Dinstajte dok šampinjoni ne puste tečnost, a zatim ne počnu lepo da se zapeku. Dodajte beli luk i dižon senf, promešajte, pa sipajte pileći bujon.
Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još 2–3 minuta uz povremeno mešanje. Umešajte kiselu pavlaku, dodajte nekoliko kapi limunovog soka i sve kratko zagrejte na tihoj vatri. Probajte i, ako je potrebno, dodajte još soli i bibera. Poslužite toplo uz pripremljeni pire.
Prijatno!
Preporučujemo
TRAKASTA SALATA: Šarena zimnica koja se obožava
09. 09. 2026. u 12:00
SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Ukusno predjelo za svaku priliku
07. 09. 2026. u 12:00
BAUNTI KOLAČ: Savršen spoj kokosa i čokolade
07. 09. 2026. u 07:00 >> 06:00
PILEĆE KUGLICE: Ovaj spoj ukusa je zaista predivan
05. 09. 2026. u 12:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)