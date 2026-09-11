PILETINA U KREMASTOM SOSU OD ŠAMPINJONA: Ručak koji svi vole

Ako tražite ideju za ukusan, sočan i mirisan ručak koji se priprema bez mnogo muke, ovaj recept vredi sačuvati. Meka piletina u kremastom sosu od šampinjona, uz neobičan i ukusan pire od celera i paštrnaka, čini savršeno zaokružen obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr pilećeg mesa bez kostiju

400 gr šampinjona

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 kašika dižon senfa

160 ml pilećeg bujona

125 gr kisele pavlake

malo brašna

so i biber

maslinovo ulje

malo limunovog soka

majčina dušica

ruzmarin

žalfija

Pire od celera i paštrnaka

1 manji koren celera

3 paštrnaka

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

povrtni bujon

grančica majčine dušice

grančica ruzmarina

1 kašičica dižon senfa

30 gr parmezana

Priprema

Za pire, na malo maslinovog ulja propržite sitno seckani luk, pa dodajte celer, paštrnak i beli luk. Kratko prodinstajte, dodajte majčinu dušicu i ruzmarin, pa sipajte povrtni bujon tako da povrće bude prekriveno.

Kuvajte na tihoj vatri dok povrće potpuno ne omekša. Ocedite višak tečnosti, uklonite začinsko bilje i povrće izblendajte u glatki pire. Umešajte senf i rendani parmezan.

Pileće meso isecite na manje komade, posolite, pobiberite i lagano uvaljajte u brašno. Zagrejte dve kašike maslinovog ulja u većem tiganju i ispržite piletinu sa obe strane dok ne dobije zlatnu boju. Po potrebi je ostavite još nekoliko minuta da se potpuno ispeče, zatim je izvadite iz tiganja.

U isti tiganj dodajte šampinjone, crni luk, majčinu dušicu, ruzmarin i žalfiju. Dinstajte dok šampinjoni ne puste tečnost, a zatim ne počnu lepo da se zapeku. Dodajte beli luk i dižon senf, promešajte, pa sipajte pileći bujon.

Vratite piletinu u tiganj i kuvajte još 2–3 minuta uz povremeno mešanje. Umešajte kiselu pavlaku, dodajte nekoliko kapi limunovog soka i sve kratko zagrejte na tihoj vatri. Probajte i, ako je potrebno, dodajte još soli i bibera. Poslužite toplo uz pripremljeni pire.

Prijatno!