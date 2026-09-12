NBA pojačnje stiže u Evroligu: Real Madrid dovodi doskorašnjeg saigrača Luke Dončića i Lebrona DŽejmsa

Kako je objavio košarkaški insajder Ćema de Lukas, a prenosi Eurohoops Nik Smit Džunior nalazi se nadomak potpisa za Real Madrid.

Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Smit je bio 27. pik na NBA draftu 2023. godine, a u najjačoj ligi sveta nastupao je za Šarlot Hornetse i Los Anđeles Lejkerse.

Mladi bek prošle sezone imao je dvosmerni ugovor sa Lejkersima, a posebno dobre partije pružao je u razvojnoj G ligi, gde je beležio oko 20 poena po utakmici. Dobio je priliku i u NBA timu Lejkersa i na 30 utakmica prosečno postizao 6,2 poena.

Krajem jula Lejkersi su odlučili da ne produže ugovor sa njim.