KREMASTE TALJATELE SA ČERI PARADAJZOM I PARMEZANOM: Jednostavan, brz i predivno ukusan recept
Ako volite kombinaciju mirisnog belog luka, sočnog čeri paradajza i bogatog parmezana, ove kremaste taljatele su pravi izbor za vas. Za pripremu vam ne treba mnogo sastojaka, a za svega dvadesetak minuta dobićete ukusan i aromatičan obrok koji možete poslužiti za ručak ili večeru.
Sastojci
- 300 gr taljatela
- 3–4 čena belog luka
- 250 gr čeri paradajza
- 3 kašike maslinovog ulja
- 50–70 gr parmezana
- so i biber po ukusu
- malo svežeg bosiljka
- prstohvat čilija, po želji
Priprema
Taljatele skuvajte u posoljenoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Sačuvajte malo vode u kojoj se pasta kuvala.
Na maslinovom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, pazeći da ne zagori. Dodajte prepolovljene čeri paradajze, posolite i pobiberite, pa dinstajte 5–7 minuta, dok paradajz ne omekša i pusti sok.
Ubacite skuvane taljatele i dodajte malo vode od kuvanja. Dobro promešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.
Sklonite sa vatre, dodajte narendani parmezan i svež bosiljak, pa lagano promešajte dok se parmezan ne istopi i stvori kremast sos.
Poslužite toplo, uz još malo parmezana i svežeg bosiljka. Za ljubitelje pikantnog ukusa, dodajte i prstohvat čilija.
Prijatno!
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