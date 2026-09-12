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KREMASTE TALJATELE SA ČERI PARADAJZOM I PARMEZANOM: Jednostavan, brz i predivno ukusan recept

Milena Tomasevic

12. 09. 2026. u 12:00

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Ako volite kombinaciju mirisnog belog luka, sočnog čeri paradajza i bogatog parmezana, ove kremaste taljatele su pravi izbor za vas. Za pripremu vam ne treba mnogo sastojaka, a za svega dvadesetak minuta dobićete ukusan i aromatičan obrok koji možete poslužiti za ručak ili večeru.

КРЕМАСТЕ ТАЉАТЕЛЕ СА ЧЕРИ ПАРАДАЈЗОМ И ПАРМЕЗАНОМ: Једноставан, брз и предивно укусан рецепт

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr taljatela
  • 3–4 čena belog luka
  • 250 gr čeri paradajza
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 50–70 gr parmezana
  • so i biber po ukusu
  • malo svežeg bosiljka
  • prstohvat čilija, po želji

Priprema

Taljatele skuvajte u posoljenoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Sačuvajte malo vode u kojoj se pasta kuvala.

Na maslinovom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, pazeći da ne zagori. Dodajte prepolovljene čeri paradajze, posolite i pobiberite, pa dinstajte 5–7 minuta, dok paradajz ne omekša i pusti sok.

Ubacite skuvane taljatele i dodajte malo vode od kuvanja. Dobro promešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.

Sklonite sa vatre, dodajte narendani parmezan i svež bosiljak, pa lagano promešajte dok se parmezan ne istopi i stvori kremast sos.

Poslužite toplo, uz još malo parmezana i svežeg bosiljka. Za ljubitelje pikantnog ukusa, dodajte i prstohvat čilija.

Prijatno!

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