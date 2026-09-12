KREMASTE TALJATELE SA ČERI PARADAJZOM I PARMEZANOM: Jednostavan, brz i predivno ukusan recept

Ako volite kombinaciju mirisnog belog luka, sočnog čeri paradajza i bogatog parmezana, ove kremaste taljatele su pravi izbor za vas. Za pripremu vam ne treba mnogo sastojaka, a za svega dvadesetak minuta dobićete ukusan i aromatičan obrok koji možete poslužiti za ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

300 gr taljatela

3–4 čena belog luka

250 gr čeri paradajza

3 kašike maslinovog ulja

50–70 gr parmezana

so i biber po ukusu

malo svežeg bosiljka

prstohvat čilija, po želji

Priprema

Taljatele skuvajte u posoljenoj vodi prema uputstvu sa pakovanja. Sačuvajte malo vode u kojoj se pasta kuvala.

Na maslinovom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, pazeći da ne zagori. Dodajte prepolovljene čeri paradajze, posolite i pobiberite, pa dinstajte 5–7 minuta, dok paradajz ne omekša i pusti sok.

Ubacite skuvane taljatele i dodajte malo vode od kuvanja. Dobro promešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.

Sklonite sa vatre, dodajte narendani parmezan i svež bosiljak, pa lagano promešajte dok se parmezan ne istopi i stvori kremast sos.

Poslužite toplo, uz još malo parmezana i svežeg bosiljka. Za ljubitelje pikantnog ukusa, dodajte i prstohvat čilija.

Prijatno!