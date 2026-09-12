SOČNE KRMENADLE U BOGATOM SOSU OD SENFA I PIVA: Recept koji će vas očarati pri prvom zalogaju
PRETVORITE obične krmenadle u kafanski specijalitet za samo 20 minuta – tajna je u gustom, slatkasto-pikantnom sosu koji meso čini neverovatno mekanim i sočnim.
Za ovaj recept su vam potrebni sledeći sastojci:
- Krmenadle (bez kostiju): 4 komada (oko 600g)
- Senf: 2 pune kašike
- Svetlo pivo: 150ml
- Beli luk: 3 čena (sitno naseckana)
- Puter: 20g
- Ulje: 2 kašike
- Začini: so, biber, suvi biljni začin, peršun
Priprema
Krmenadle blago izlupajte tučkom za meso, pa ih posolite i pobiberite sa obe strane. Nakon toga, svaku krmenadlu tanko premažite senfom.
U tiganju zagrejte ulje i zapecite meso na jačoj vatri oko 3-4 minuta sa svake strane, dok ne dobije lepu rumenu koricu. Izvadite meso na tanjir.
U isti tiganj (gde su ostali sokovi od mesa) dodajte sitno seckani beli luk i pržite ga samo 30 sekundi. Sipajte pivo i pustite da proključa kako bi alkohol ispario.
Smanjite vatru, vratite krmenadle u tiganj, poklopite i ostavite da se krčka oko 10 minuta dok tečnost delimično ne ispari i ne pretvori se u gust sos
Pred sam kraj ubacite kockicu putra i pospite svežim peršunom. Protresite tiganj da se sos poveže i postane svilenkast.
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