Ručak dana

SOČNE KRMENADLE U BOGATOM SOSU OD SENFA I PIVA: Recept koji će vas očarati pri prvom zalogaju

V.N.

12. 09. 2026. u 14:04

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PRETVORITE obične krmenadle u kafanski specijalitet za samo 20 minuta – tajna je u gustom, slatkasto-pikantnom sosu koji meso čini neverovatno mekanim i sočnim.

СОЧНЕ КРМЕНАДЛЕ У БОГАТОМ СОСУ ОД СЕНФА И ПИВА: Рецепт који ће вас очарати при првом залогају

Foto: AI

Za ovaj recept su vam potrebni sledeći sastojci:

  • Krmenadle (bez kostiju): 4 komada (oko 600g)
  • Senf: 2 pune kašike
  • Svetlo pivo: 150ml
  • Beli luk: 3 čena (sitno naseckana)
  • Puter: 20g 
  • Ulje: 2 kašike
  • Začini: so, biber, suvi biljni začin, peršun

Priprema

Krmenadle blago izlupajte tučkom za meso, pa ih posolite i pobiberite sa obe strane. Nakon toga, svaku krmenadlu tanko premažite senfom.

U tiganju zagrejte ulje i zapecite meso na jačoj vatri oko 3-4 minuta sa svake strane, dok ne dobije lepu rumenu koricu. Izvadite meso na tanjir.

U isti tiganj (gde su ostali sokovi od mesa) dodajte sitno seckani beli luk i pržite ga samo 30 sekundi. Sipajte pivo i pustite da proključa kako bi alkohol ispario.

Smanjite vatru, vratite krmenadle u tiganj, poklopite i ostavite da se krčka oko 10 minuta dok tečnost delimično ne ispari i ne pretvori se u gust sos

Pred sam kraj ubacite kockicu putra i pospite svežim peršunom. Protresite tiganj da se sos poveže i postane svilenkast.

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