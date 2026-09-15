MINI PALAČINKE: Sa tikvicama i spanaćem
Mini palačinke sa tikvicama i bebi spanaćem pripremaju se od jednostavnih namirnica, a na stolu su začas. Meke iznutra, ukusne i pune povrća, odličan su izbor za doručak, užinu ili laganu večeru.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 1 manja čaša kiselog mleka
- so po ukusu
- 150 gr speltinog brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 1 kašika sirćeta
- 1 veća tikvica
- 2 šake usitnjenog bebi spanaća
Priprema:
Tikvicu narendati, posoliti i ostaviti oko 10 minuta da pusti vodu. Potom je dobro ocediti. Umutiti jaja, pa dodati kiselo mleko, so, speltino brašno, prašak za pecivo i sirće. Sve dobro sjediniti, a zatim dodati oceđenu tikvicu i usitnjeni bebi spanać. Kašikom vaditi smesu i oblikovati male palačinke. Peći ih na zagrejanom tiganju, kratko sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Poslužiti tople, uz prilog po želji.
Prijatno!
Preporučujemo
ČORBA KOJA OSVAJA: Bogat obrok sa govedinom, pasuljem i kukuruzom
14. 09. 2026. u 07:00
PITA SA VIŠNjAMA: Sočna, mirisna i osvežavajuća
12. 09. 2026. u 15:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)