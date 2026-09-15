Peciva i pite

MINI PALAČINKE: Sa tikvicama i spanaćem

Milena Tomasevic

15. 09. 2026. u 07:00 >> 06:21

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Mini palačinke sa tikvicama i bebi spanaćem pripremaju se od jednostavnih namirnica, a na stolu su začas. Meke iznutra, ukusne i pune povrća, odličan su izbor za doručak, užinu ili laganu večeru.

МИНИ ПАЛАЧИНКЕ: Са тиквицама и спанаћем

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jajeta
  • 1 manja čaša kiselog mleka
  • so po ukusu
  • 150 gr speltinog brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 1 kašika sirćeta
  • 1 veća tikvica
  • 2 šake usitnjenog bebi spanaća

Priprema:

Tikvicu narendati, posoliti i ostaviti oko 10 minuta da pusti vodu. Potom je dobro ocediti. Umutiti jaja, pa dodati kiselo mleko, so, speltino brašno, prašak za pecivo i sirće. Sve dobro sjediniti, a zatim dodati oceđenu tikvicu i usitnjeni bebi spanać. Kašikom vaditi smesu i oblikovati male palačinke. Peći ih na zagrejanom tiganju, kratko sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Poslužiti tople, uz prilog po želji.

Prijatno!

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