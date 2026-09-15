SRAMNO: Reporterka N1 ne zna koja je srpska himna (VIDEO)

REPORTERKA N1 po svemu sudeći ne zna koja je srpska himna.

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Naime, dok je izveštavala kada su studenti nosili potpise u RIK, kazala je da "Marš na Drinu" srpska himna.

- Upravo uz himnu studenti idu ka Terazija, uz "Marš na Drinu" - rekla je ona tada.

REPORTERKA N1 NE ZNA KOJA JE SRPSKA HIMNA: "Upravo uz HIMNU studenti idu ka Terazija, uz MARŠ NA DRINU!" https://t.co/Y5TFF4Jt5a — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 15, 2026