SRAMNO: Reporterka N1 ne zna koja je srpska himna (VIDEO)
REPORTERKA N1 po svemu sudeći ne zna koja je srpska himna.
Naime, dok je izveštavala kada su studenti nosili potpise u RIK, kazala je da "Marš na Drinu" srpska himna.
- Upravo uz himnu studenti idu ka Terazija, uz "Marš na Drinu" - rekla je ona tada.
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