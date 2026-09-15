Politika

SRAMNO: Reporterka N1 ne zna koja je srpska himna (VIDEO)

В. Н.

15. 09. 2026. u 09:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPORTERKA N1 po svemu sudeći ne zna koja je srpska himna.

СРАМНО: Репортерка Н1 не зна која је српска химна (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, dok je izveštavala kada su studenti nosili potpise u RIK, kazala je da "Marš na Drinu" srpska himna.

- Upravo uz himnu studenti idu ka Terazija, uz "Marš na Drinu" - rekla je ona tada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo