Ručak dana

ČORBA KOJA OSVAJA: Bogat obrok sa govedinom, pasuljem i kukuruzom

Milena Tomasevic

14. 09. 2026. u 07:00

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Kremasta, mirisna i bogata ukusima, ova čorba je idealan izbor za sve koji vole obilne obroke na kašiku. Mlevena govedina, dve vrste pasulja, kukuruz, paprika i paradajz, uz odabrane začine, daju joj prepoznatljiv i domaći ukus.

ЧОРБА КОЈА ОСВАЈА: Богат оброк са говедином, пасуљем и кукурузом

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 450 gr mlevene govedine
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 srednja glavica crnog luka
  • 3 čena belog luka
  • 1 crvena paprika
  • 1 zelena paprika
  • 1 konzerva crvenog pasulja (oko 425 g)
  • 1 konzerva šarenog, pinto ili crnog pasulja (oko 425 g)
  • 250 gr kukuruza šećerca
  • 1 konzerva seckanog paradajza (oko 400 g)
  • 1 konzerva paradajz sosa (oko 225 g)
  • 700 ml goveđeg bujona
  • 1 kašika čilija u prahu
  • 1 kašičica mlevenog kima
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • ½ kašičice suvog origana
  • ½ kašičice crnog bibera
  • ¾ kašičice soli
  • 2 kašike svežeg korijandera ili peršuna

Priprema

U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj temperaturi. Dodajte mlevenu govedinu i pržite 5–6 minuta, uz povremeno mešanje i usitnjavanje mesa, dok lepo ne porumeni. Dodajte sitno seckani crni luk i paprike, pa dinstajte još 4–5 minuta, dok povrće blago ne omekša. Umešajte beli luk, čili u prahu, kim, dimljenu papriku, origano, so i crni biber. Kratko propržite, oko 30 sekundi, kako bi začini oslobodili svoju aromu. Sipajte seckani paradajz, paradajz sos i goveđi bujon, pa dodajte oceđen i ispran pasulj. Promešajte i pustite da čorba provri. Smanjite temperaturu i kuvajte nepoklopljeno oko 20 minuta. Zatim dodajte kukuruz i nastavite da kuvate još 5–10 minuta. Probajte i, po potrebi, dodatno začinite. Pred samo serviranje pospite svežim korijanderom ili peršunom.

Servirajte toplo, uz svež hleb, a za još bogatiji ukus možete dodati kašiku pavlake ili malo narendanog sira.

Prijatno!

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