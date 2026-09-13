MALO NAMIRNICA, A VELIKI UŽITAK: Špagete sa belim lukom

Italijanske špagete sa belim lukom i maslinovim uljem dokazuju da se od svega nekoliko sastojaka može napraviti odličan obrok.

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Sastojci

Za 4 osobe:

400 gr špageta

5–6 čenova belog luka

80 ml maslinovog ulja

1 mala ljuta papričica ili prstohvat suvih ljutih papričica, po želji

so

svež peršun

100–150 ml vode u kojoj su se kuvali špageti

malo parmezana, po želji

Priprema

U veću šerpu sipajte vodu, posolite je i stavite da provri. Skuvajte špagete prema uputstvu na pakovanju, ali pazite da ostanu al dente, odnosno blago čvrsti pod zubima. Pre nego što ih ocedite, sačuvajte jednu šolju vode u kojoj su se kuvali.

U širokom tiganju zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte beli luk isečen na tanke listiće i, ako volite ljuće, sitno seckanu ljutu papričicu ili suve ljute papričice. Beli luk treba polako da se zagreva i zamiriše, ali nikako ne sme da potamni, jer će tada postati gorak.

U tiganj dodajte oceđene špagete i sipajte malo sačuvane vode od kuvanja. Sve dobro promešajte i mešajte još minut-dva. Upravo skrob iz vode u kojoj su se kuvali špageti pomaže da se ulje i voda povežu u lagan, svilenkast sos koji će lepo obaviti svaku špagetu. Na kraju dodajte sitno seckan svež peršun i, ako želite, malo sveže narendanog parmezana. Poslužite odmah, dok su špagete tople i mirisne.

Prijatno!