RIBA I KROMPIR IZ JEDNE TEPSIJE: Brz, lagan i ukusan ručak

Dragi čitaoci, ako tražite ideju za ukusan ručak koji se priprema jednostavno, bez mnogo posuđa i dugog stajanja pored šporeta, ovaj recept je pravi izbor.

FOTO: Novosti

Sastojci

3 srednja krompira

4 fileta pangasiusa

1 crveni luk

2–3 manje vezice čeri paradajza

maslinovo ulje

so i crni biber

Za ribu:

1 kašičica mlevene paprike

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica soli

Priprema

Rernu zagrejte na 200 °C, sa uključenim ventilatorom.

Krompir oljuštite i isecite na što tanje kolutove. Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa poređajte krompir tako da se kolutovi blago preklapaju. Poprskajte sa malo maslinovog ulja i začinite solju i crnim biberom.

Preko krompira stavite filete pangasiusa. U maloj posudi pomešajte mlevenu papriku, beli luk u prahu i so, pa dobijenom mešavinom ravnomerno začinite ribu.

Crveni luk isecite na kriške, a čeri paradajz ostavite ceo ili ga prepolovite. Rasporedite ih oko ribe, pa sve lagano prelijte maslinovim uljem.

Pecite 30–35 minuta, u zavisnosti od jačine rerne, sve dok riba ne bude potpuno pečena, a krompir mekan i zlatno zapečen. Poslužite odmah, direktno iz tepsije, uz svežu sezonsku salatu.

Prijatno!