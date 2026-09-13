RIBA I KROMPIR IZ JEDNE TEPSIJE: Brz, lagan i ukusan ručak
Dragi čitaoci, ako tražite ideju za ukusan ručak koji se priprema jednostavno, bez mnogo posuđa i dugog stajanja pored šporeta, ovaj recept je pravi izbor.
Sastojci
- 3 srednja krompira
- 4 fileta pangasiusa
- 1 crveni luk
- 2–3 manje vezice čeri paradajza
- maslinovo ulje
- so i crni biber
Za ribu:
- 1 kašičica mlevene paprike
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica soli
Priprema
Rernu zagrejte na 200 °C, sa uključenim ventilatorom.
Krompir oljuštite i isecite na što tanje kolutove. Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa poređajte krompir tako da se kolutovi blago preklapaju. Poprskajte sa malo maslinovog ulja i začinite solju i crnim biberom.
Preko krompira stavite filete pangasiusa. U maloj posudi pomešajte mlevenu papriku, beli luk u prahu i so, pa dobijenom mešavinom ravnomerno začinite ribu.
Crveni luk isecite na kriške, a čeri paradajz ostavite ceo ili ga prepolovite. Rasporedite ih oko ribe, pa sve lagano prelijte maslinovim uljem.
Pecite 30–35 minuta, u zavisnosti od jačine rerne, sve dok riba ne bude potpuno pečena, a krompir mekan i zlatno zapečen. Poslužite odmah, direktno iz tepsije, uz svežu sezonsku salatu.
Prijatno!
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