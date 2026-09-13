Ručak dana

RIBA I KROMPIR IZ JEDNE TEPSIJE: Brz, lagan i ukusan ručak

Milena Tomasevic

13. 09. 2026. u 12:00

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Dragi čitaoci, ako tražite ideju za ukusan ručak koji se priprema jednostavno, bez mnogo posuđa i dugog stajanja pored šporeta, ovaj recept je pravi izbor.

РИБА И КРОМПИР ИЗ ЈЕДНЕ ТЕПСИЈЕ: Брз, лаган и укусан ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 3 srednja krompira
  • 4 fileta pangasiusa
  • 1 crveni luk
  • 2–3 manje vezice čeri paradajza
  • maslinovo ulje
  • so i crni biber

Za ribu:

  • 1 kašičica mlevene paprike
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica soli

Priprema

Rernu zagrejte na 200 °C, sa uključenim ventilatorom.

Krompir oljuštite i isecite na što tanje kolutove. Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa poređajte krompir tako da se kolutovi blago preklapaju. Poprskajte sa malo maslinovog ulja i začinite solju i crnim biberom.

Preko krompira stavite filete pangasiusa. U maloj posudi pomešajte mlevenu papriku, beli luk u prahu i so, pa dobijenom mešavinom ravnomerno začinite ribu.

Crveni luk isecite na kriške, a čeri paradajz ostavite ceo ili ga prepolovite. Rasporedite ih oko ribe, pa sve lagano prelijte maslinovim uljem.

Pecite 30–35 minuta, u zavisnosti od jačine rerne, sve dok riba ne bude potpuno pečena, a krompir mekan i zlatno zapečen. Poslužite odmah, direktno iz tepsije, uz svežu sezonsku salatu.

Prijatno!

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