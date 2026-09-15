Fudbal

Trese se Marakana! Miljenik Delija se vraća u Crvenu zvezdu

М.П.

15. 09. 2026. u 09:43 >> 10:00

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PRAVO niotkuda!

Тресе се Маракана! Миљеник Делија се враћа у Црвену звезду

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

El Fardu Ben se vraća na Marakanu!

Prema saznanjima "Mocart Sporta", u Crvenoj zvezdi razmišljaju da Benu povere ulogu svojevrsnog mentora igračima iz inostranstva.

Kao neko ko odlično razume klub i govori više jezika, nekadašnji napadač nameće se kao odlično rešenje da pomogne strancima da se lakše i brže prilagode novoj sredini po dolasku u klub.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

Opcija je i da bude angažovan u skauting službi, kojom rukovodi njegov nekadašnji saigrač Marko Marin.

Da je Crvenoj zvezdi neophodan neko ko bi se, pored stručnog štaba, bavio inostranim fudbalerima pokazalo se mnogo puta.

Lista igrača koji se nisu snašli na Marakani je poduža, a rešavanju tog problema u budućnosti bi mogao da pomogne Mohamed El Fardu Ben

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