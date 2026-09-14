"Da je više uradio...": Teniska legenda žestoko oplela po Federeru!
Švajcarac na meti kritika nekadašnje šampionke.
Tokom igračke karijere, Rodžer Federer je ostao upamćen kao jedan od najboljih u istoriji na brzim podlogama.
Švajcarac je često dobijao pohvale, osvojio mnogobrojne titule, retko se pojavljivao u javnosti, ali do danas bio među najpoznatijim asovima "belog sporta".
Još uvek se prepričavaju njegovi mečevi u "velikoj trojci", kada se takmičio sa Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem, međutim, ni posle istih nikad nije dobijao kritike.
Sve do danas, kada je legendarna teniserka, Bili Džin King ozbiljno "udarila" po Švajcarcu, zbog odluke da bude primljen u Hol slave.
Federer je za vreme boravka u Njuportu održao govor, ali se posle toga oglasila vlasnica 12 grend slemova, koja je tokom karijere slavila na sva četiri najveća turnira, koja je rekla da nije zadovoljna Rodžerovim stavovima o jednakosti.
- Volela bih da je više uradio za jednakost tenisera i teniserki u nagrađivanju. Imaš dva sina i dve ćerke, imaš jednakost polova kod kuće - rekla je Bili Džin King.
Ona je tom prilikom naglasila da se Federer nikad nije zalagao za jednakost između muškaraca i žena. Prema njenim rečima, za 20 godina karijere Švajcarac se nije oglasio zbog neke nepravde u "belom sportu".
- Mislite da je ikada išta zaljuljao? On to ne želi. I ja bih volela da zaradim više novca - jasna je Kingova.
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