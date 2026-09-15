SIPALA IM BROMAZEPAM U PIĆE I HRANU, PA IH PLJAČKALA: "Trovačica" dobila 15 godina robije, usledio obrt

APELACIONI sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je žena (75) bila osuđena na 15 godina zatvora zbog dva krivična dela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja, potvrđeno je objavom tog suda. Predmet je vraćen Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje, nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu branioca okrivljene.

Foto: N. Skenderija

Drugostepeni sud ocenio je da prvostepena odluka ima bitne povrede odredaba krivičnog postupka, odnosno da u presudi nisu dati jasni, neprotivrečni i dovoljni razlozi o činjenicama koje su od značaja za donošenje odluke.

Baka je prethodno bila osuđena zbog sumnje da je u novembru 2019. godine pokušala da dvojicu muškaraca iz Železnika otruje lekovima kako bi izbegla vraćanje novca koji je od njih ranije pozajmila.

Za svako od dva krivična dela bila joj je izrečena kazna zatvora od po osam godina, dok je potom osuđena na jedinstvenu kaznu od 15 godina robije.

Prema navodima optužbe, prvi slučaj dogodio se 1. novembra 2019. godine, kada je osumnjičena jednom muškarcu navodno stavila više tableta bromazepama u pasulj. Nakon što je pojeo hranu, muškarac se onesvestio. Pronašla ga je ćerka, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Baka je, kako se sumnjalo, sa dotičnim bila u emotivnoj vezi, a od njega je ranije pozajmila oko 5.000 evra. Međutim, novac mu, prema optužbi, nije vraćala ni nakon što je tražio da mu dug isplati. Drugi slučaj koji joj je stavljen na teret dogodio se 25. novembra iste godine.

Starica je, kako se sumnja, tada u Železniku drugom muškarcu ubacila veću količinu bromazepama u piće. Muškarca je kasnije u besvesnom stanju pronašao njegov unuk, nakon čega je i on hospitalizovan.

Ipak, Apelacioni sud je sada ocenio da prvostepena presuda nije obrazložena na način koji omogućava da se ispitaju odlučne činjenice, zbog čega je ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje. To znači da će Viši sud u Beogradu ponovo morati da razmotri slučaj i donese novu odluku.

Podetimo, D. T., osuđena je jer je u novembru 2019. godine u dva navrata otrovala i opljačkala muškarce stavljajući im lek "bromazepam" u hranu i piće.

Prvo je u Železniku otrovala svog emotivnog partnera Dragišu J. tako što mu je sipala veću količinu leka u pasulj kako bi ga uspavala i ukrala papir na kom je vodio evidenciju o njenom dugu od oko 5.000 evra. Dragiša je preživeo zahvaljujući brzoj reakciji lekara, ali je preminuo sedam meseci kasnije u domu.

Svega 25 dana nakon toga, Dušanka je otišla u stan Čedomira B. pod izgovorom da se dogovore oko čišćenja, pa mu je iz mrvila "bromazepam" u kafu, zamenila šoljice i, nakon što je on izgubio svest, iz novčanika mu ukrala novac i pokušala da obije vitrinu. Čedomir se nakon pet dana probudio u bolnici i uspešno oporavio.

Dušanka je na sudu priznala da ih je opijala kako bi ih opljačkala, ali je tvrdila da nije imala nameru da ih ubije, već samo da ih uspava. Ubrzo je uhapšena i pravosnažno osuđena za svoja dela.

(Mondo)

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