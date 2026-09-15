BESNILO KOJE PRENOSE PSI KONAČNO ZAUSTAVLJENO: Ova zemlja posle više od pola veka uspela u nečemu što je delovalo nemoguće

SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je Čile postao prva zemlja u Južnoj Americi koja je eliminisala prenos besnila sa pasa na ljude, nakon više od 50 godina preventivnih i kontrolnih mera u oblasti javnog zdravlja.

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SZO je navela da je poslednji prijavljeni slučaj prenosa besnila sa psa na čoveka u Čileu zabeležen 1972. godine, preneo je ABC.

- Ova potvrda odražava decenije posvećenosti zaštiti zajednica od besnila i pokazuje uticaj kontinuiranog ulaganja u javno zdravlje - rekao je generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus.

Čile decenijama sprovodi politiku javnog zdravlja usmerenu na prevenciju i nadzor bolesti. Mere uključuju masovne kampanje vakcinacije kućnih ljubimaca i vakcinaciju ljudi koji su možda bili izloženi virusu, navodi SZO. Te mere dopunjene su kampanjama vakcinacije pasa od vrata do vrata, posebnim programima za upravljanje populacijom pasa i inicijativama za podizanje svesti i edukaciju stanovništva.

Čileanska ministarka zdravlja, Maj Čomali, koja je u Santjagu prisustvovala obeležavanju ovog postignuća, pohvalila je "zajedničke napore" koji su doveli do njega.

Besnilo se prenosi pljuvačkom zaražene životinje, najčešće ujedom, ali virus može da dospe u organizam i ako zaražena pljuvačka dođe u kontakt sa očima, nosom ili ustima.

Bolest je gotovo uvek smrtonosna kada se pojave prvi simptomi, ali može da se spreči vakcinacijom i efikasnim nadzorom.

Broj slučajeva besnila kod ljudi koje prenose psi u Americi smanjen je za više od 98 odsto od 1983. godine, a danas se godišnje prijavljuje svega nekoliko slučajeva.

Taj napredak je u suprotnosti sa gotovo 60.000 ljudi koliko ih godišnje umre od besnila širom sveta, pri čemu većinu žrtava ujedu psi, podaci su SZO.

(Tanjug)

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