Tenis

Nastavlja se "rat" Ane i Bastijana: Društvene mreže bruje o potezima Srpkinje i Švajnštajgera! (FOTO)

Новости онлине/С.С.

14. 09. 2026. u 15:14

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Nedavno su razvodom okončali dugogodišnji brak, iz koga imaju trojicu sinova.

Наставља се рат Ане и Бастијана: Друштвене мреже брује о потезима Српкиње и Швајнштајгера! (ФОТО)

Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia/Berzane Nasser/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nekadašnja teniserka i bivši nemački fudbaler, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, duže vreme su odvojeni, pošto se slavni par razveo zbog priča o prevari.

Svojevremeni kapiten "pancera" i minhenskog Bajerna je kasnije uslikan sa novom pratiljom, dok se za osvajačicu Rolan Garosa iz 2008. spekuliše da ima novog partnera.

U svakom slučaju, njih dvoje nastavljaju da "ratuju" čak i na društvenim mrežama, pred očima javnosti koja sve to pomno prati.

Da li i dalje imaju isti marketing tim ili ne, ali nedavno su objavili fotografije novog trenda "kako biste izgledali tokom 1980-tih godina".

Ana i Bastijan odlučili su da pokažu fanovima njihov izgled, pa je Nemac prikupio mnogo veći broj lajkova, s obzirom da ima i mnogo više fanova.

Srpkinja i Nemac su u braku dobili trojicu sinova: Luku, Leona i Tea.

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