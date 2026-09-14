Nastavlja se "rat" Ane i Bastijana: Društvene mreže bruje o potezima Srpkinje i Švajnštajgera! (FOTO)
Nedavno su razvodom okončali dugogodišnji brak, iz koga imaju trojicu sinova.
Nekadašnja teniserka i bivši nemački fudbaler, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, duže vreme su odvojeni, pošto se slavni par razveo zbog priča o prevari.
Svojevremeni kapiten "pancera" i minhenskog Bajerna je kasnije uslikan sa novom pratiljom, dok se za osvajačicu Rolan Garosa iz 2008. spekuliše da ima novog partnera.
U svakom slučaju, njih dvoje nastavljaju da "ratuju" čak i na društvenim mrežama, pred očima javnosti koja sve to pomno prati.
Da li i dalje imaju isti marketing tim ili ne, ali nedavno su objavili fotografije novog trenda "kako biste izgledali tokom 1980-tih godina".
Ana i Bastijan odlučili su da pokažu fanovima njihov izgled, pa je Nemac prikupio mnogo veći broj lajkova, s obzirom da ima i mnogo više fanova.
Srpkinja i Nemac su u braku dobili trojicu sinova: Luku, Leona i Tea.
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