"SIMBOL IDENTITETA, TRADICIJE I ZAJEDNIČKIH VREDNOSTI": Siniša Mali čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (FOTO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali čestitao je danas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i istakao da nas taj praznik podseća na značaj zajedništva, međusobnog poštovanja i očuvanja slobode.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Čini se da nikada nije bilo važnije okupiti se oko ideje zajedništva, čuvanja postignutih rezultata, podsećanja šta je sve Srbija prošla da bi se danas pozicionirala kao jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Kako kaže, da bismo nastavili putem razvoja i očuvanja stabilnosti, moramo da negujemo mir, solidarnost i razumevanje među ljudima, bez obzira na različitosti.

- Nacionalna zastava je simbol identiteta, tradicije i zajedničkih vrednosti koje povezuju generacije. Neka nas zauvek povezuje jaka, ekonomski snažna, ujedinjena Srbija! Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave! Živela Srbija - naveo je Mali.

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