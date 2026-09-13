BARENE PAPRIKE: Bogat ukus i miris domaće kuhinje
Ovaj recept posebno će obradovati one koji vole da paprike ostanu lepe, mirisne i dovoljno čvrste. A najbolje od svega — ne morate dugo da čekate, jer su spremne za upotrebu već posle nekoliko dana.
Sastojci:
- 5 kg sitnih šarenih babura
- 1 l vode
- 600 ml vinskog sirćeta
- 80 g soli
- 0,8 dl ulja
- 1–2 šargarepe
- nekoliko grančica celera
- 5–6 čenova belog luka
- biber u zrnu
Priprema:
U šerpu sipajte vodu, sirće i ulje, dodajte so i stavite da provri. Kada tečnost proključa, dodajte paprike u količini koja može da stane u šerpu. Paprike kratko obarite, tek toliko da ih kašikom dva-tri puta okrenete, a zatim ih odmah vadite u čiste, prethodno zagrejane tegle.
U teglu ređajte nekoliko paprika, pa dodajte krupnije seckan beli luk, listove celera, šargarepu isečenu na kolutove i nekoliko zrna bibera. Postupak ponavljajte dok tegla ne bude puna.
Napunjene tegle poklopite tanjirićem i ostavite da se paprike zapare i prohlade. Zatim ponovo prokuvajte tečnost u kojoj su se paprike barile, pa njome nalijte paprike do vrha. Tegle dobro zatvorite, zamotajte u ćebe i ostavite da tako stoje do jutra.
Nakon toga ih čuvajte u frižideru. Ako su temperature dovoljno niske, mogu se čuvati i u hladnoj ostavi ili špajzu.
I najlepši deo — barene paprike možete probati već posle tri do četiri dana! Poslužite ih uz ručak, pečenje ili kao ukusnu salatu koja će na sto doneti pravi miris domaće zimnice.
Prijatno!
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