Izdaja o kojoj bruji lažna država Kosovo! Nakon istorijskog bojkota, šok obrt u Prištini

Tektonski potresi i nezapamćen skandal tresu fudbalsku selekciju lažne države Kosovo pred predstojeće mečeve Lige nacija!

Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok su najveće zvezde tima, predvođene kapitenom i defanzivcem Napolija Amirom Rahmanijem, pokrenule koordinisani, masovni bojkot protiv predsednika saveza Agima Ademija, dogodila se neočekivana izdaja u sopstvenim redovima koja je potpuno razbila jedinstvo pobunjenika.

Golman Arijanet Murić odlučio je da "minira" svoje saigrače i prihvati poziv selektora Franka Fode, srušivši plan o zajedničkom ultimatumu.

Amir Rahmani je pre nekoliko dana zvanično povukao nogu i saopštio javnosti da se povlači iz nacionalnog tima, optuživši rukovodstvo saveza za neprofesionalizam, nesposobnost i koordinisane dvogodišnje napade na njega. Ubrzo se formirao moćan klan pobunjenika. Otkaze su redom uručili nosioci igre: Vedat Murići, Milot Rašica, Edon Žegrova i Florent Muslija.

Svi su stali iza zajedničkog stava da neće obući dres dok je aktuelna garnitura na čelu saveza. Ipak, planirani opšti štrajk srušio se kao kula od karata.

Dok mediji u Prištini bruje o potpunom rasulu, stigao je šokantni obrt. Čuvar mreže Sasuola, Arijanet Murić, rešio je da okrene leđa drugarima iz svlačionice.

Njegov otac Samir Murić oštro je demantovao da njegov sin učestvuje u bojkotu i potvrdio za kosovski list „Zëri“ da se golman rado odazvao pozivu za naredne četiri utakmice Lige nacija.



- Ne, on je srećan, a i ja sam. Dobro poznajemo te ljude - kratko je poručio Murić stariji, poslao jasnu poruku čelnicima saveza i tako javno raskrinkao bojkot u kom je i njegov sin prvobitno trebalo da učestvuje.

Iako je Murićevim povratkom uspeo da zakrpi bar jednu rupu, selektor Franko Foda se nalazi u bezizlaznoj situaciji pred septembarske okršaje. Edon Žegrova uopšte nije na spisku jer ga je nemački stručnjak precrtao zbog teških disciplinskih prekršaja.

Florent Muslija je otpao sa liste zbog teške povrede ligamenata. Poziv za Valona Berišu i dalje je pod velikim znakom pitanja. Bez kapitena Rahmanija, prve igle u napadu Murićija i krila Rašice, osramoćena selekcija tzv. Kosova započeće takmičenje 24. septembra protiv Irske, a potom ih očekuju dueli protiv Austrije i Izraela.

Sudeći po haosu i optužbama za izdaju unutar tima, na terenu ih čeka potpuni debakl.