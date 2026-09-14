GOTOVO JE! Teniske zvezde donele hitnu odluku koja menja sve, navijači u nejverici!

Vrhunski teniseri, koji su protestovali tražeći veći udeo u prihodima sa najvećih turnira, saopštili su danas da više neće javno iznositi svoje zahteve pošto je formiran Savet igrača za grend slemove.

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

"Igrači će sada direktno sarađivati sa grend slem turnirima na uspostavljanju saveta, preko kojeg će sami igrači biti direktno konsultovani i moći stalno da pregovaraju", navodi se u saopštenju predstavnika igrača.

Osnivanje Saveta igrača za grend slemove najavili su prošlog meseca Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon i Ju Es Open.

"Sada kada postoji zvanično telo koje će nastaviti ovaj posao, javna faza kampanje koju je vodila ujedinjena grupa vrhunskih igrača se završava. Igrači zadržavaju pravo da ponovo pokrenu kampanju ukoliko savet ne uspe da ostvari ove ciljeve", navodi se u saopštenju igrača.

Pored većeg udela u prihodima, igrači su takođe tražili i bolje predstavljanje, zdravstvene pogodnosti i penzije.

Pojedini teniseri su u znak protesta ograničili svoja pojavljivanja u medijima na Rolan Garosu i Vimbldonu, dok su zvezde poput Arine Sabalenke i Koko Gof čak pretile i potencijalnim bojkotom grend slemova ako ne dobiju veće novčane naknade.

Igrači su prvobitno tražili 22 odsto prihoda od turnira.

"Iako organizatori grend slemova još nisu dostigli ovu cifru niti su se obavezali na formalne sporazume o podeli prihoda, svi su značajno povećali nagradne fondove u odnosu na dugoročne trendove koji su važili pre početka kampanje, i to u poslednjih 18 meseci", navodi se u saopštenju igrača.

"Otkako je zvanični predlog igrača podnet 31. jula 2025. godine, ukupni nagradni fond na ovim grend slem turnirima, Ju Es Openu 2025. i 2026. godine, kao i Australijan Openu, Vimbldonu i Rolan Garosu 2026. godine, porastao je na ukupno 415,6 miliona dolara", dodaje se.

Prema procenama igrača, više od 30 miliona dolara od tog iznosa predstavlja povećanje iznad stope rasta zabeležene u godinama pre kampanje.