UKUSI KOJI ČUVAJU TRADICIJU: Autentični srpski recept za najlepši posni ručak
ZA avgustovski Gospojinski post savršen izbor je aromatična posna sarma od blitve sa orasima i pirinčem u blagom paradajz sosu.
Ovo jelo na sjajan način koristi svežu avgustovsku blitvu, dok mu orasi daju bogatstvo i pun ukus zbog kojeg vam meso uopšte neće nedostajati.
Sastojci
- Blitva: 20 većih i zdravih listova
- Crni luk: 2 glavice (sitno iseckane)
- Šargarepa: 2 komada (izrendana)
- Pirinač: 1 šolja (oko 200g)
- Mleveni orasi: 100g (za bogat ukus i teksturu)
- Paradajz pelat ili sok: 400ml
- Začini: So, biber, aleva paprika, malo svežeg peršuna
- Ulje: Za dinstanje (ili voda ako postite na vodi)
Priprema
Prvo operite listove blitve i pažljivo nožem odstranite tvrdi, zadebljali deo stabljike. Prelijte ih ključalom vodom na par minuta da omekšaju, pa ih odmah prebacite u hladnu vodu da zadrže lepu zelenu boju.
Nakon toga, na malo ulja ili vode prodinstajte sitno seckani crni luk i izrendanu šargarepu dok ne omekšaju. Dodajte dobro opran pirinač i kratko ga propržite sa povrćem.
Sklonite tiganj sa ringle, pa u fil umešajte mlevene orahe, so, biber, kašičicu aleve paprike i sitno seckani peršun. Sve dobro sjedinite.
Za zavijanje sarmi uzmite list blitve, stavite kašiku fila blizu korena, preklopite bočne ivice i pažljivo uvijte u čvrstu sarmicu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite materijal.
Za kuvanje, na dno šerpe stavite nekoliko preostalih listova blitve, pa preko njih gusto poređajte sarme. Prelijte ih paradajz sosom i dodajte toplu vodu da sarme budu potpuno pokrivene.
Kao krajnji korak, poklopite šerpu i kuvajte na laganoj vatri dok pirinač potpuno ne omekša, a sos se lepo zgusne.
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