POSNI PASULJ NA VODI: Uz ovaj sastojak jelo bez kapi ulja postaje pravi specijalitet
TAJNA vrhunskog posnog pasulja na vodi, bez kapi ulja, leži u sporom kuvanju i pravilno pripremljenom, bogatom luku koji daje prirodnu gustinu, kao i u dodatku dimljene začinske paprike koja simulira aromu suvog mesa.
Evo detaljnog i jednostavnog recepta za ovaj posni specijalitet.
Sastojci
- Pasulj: 500 g (najbolje gradištanac ili tetovac)
- Crni luk: 2 krupnije glavice (ili beli deo većeg praziluka)
- Beli luk: 3–4 čena
- Šargarepa: 2 komada (sitno izrendana za gustinu i slatkoću)
- Sveža paprika: 1 komad (bilo koja, iseckana)
- Lovorov list: 2–3 lista
- Začini: So, biber, suvi biljni začin
- Ključni sastojci za aromu i gustinu: 1–2 kašičice dimljene začinske paprike i 100 ml pasiranog paradajza.
Priprema
1. Priprema i prvo kuvanje
Natapanje: Pasulj operite i potopite u hladnu vodu preko noći (ili bar 3-4 sata pre kuvanja) da nabubri.
Prva voda: Nabubreo pasulj prelijte vodom, pustite da proključa, kuvajte oko 10–15 minuta, pa tu prvu vodu prospite.
2. Dinstanje povrća na vodi
Luk i šargarepa: U šerpu sipajte malo vode (tek da pokrije dno), dodajte sitno seckani crni luk, beli luk i rendanu šargarepu.
3. Lagano krčkanje
Sjedinjavanje: U omekšalo povrće dodajte proceđeni pasulj, naseckanu svežu papriku i lovorov list.
Kuvanje: Nalijte oko 1,5 do 2 litra mlake vode. Poklopite šerpu, smanjite temperaturu na lagano i ostavite da se krčka dok zrna pasulja potpuno ne omekšaju (oko 1,5 do 2 sata).
4. Začinjavanje bez ulja
Dodavanje arome: Pred sam kraj kuvanja (kada se neka zrna pasulja već lagano raspadaju), dodajte so, biber i suvi začin.
Specijalni sastojak: Umešajte pasirani paradajz, običnu začinsku papriku i dimljenu papriku. Dimljena paprika će jelu dati specifičan, bogat "dimljeni" šmek, pa niko neće primetiti da u jelu nema mesa i ulja.
Ostavite da sve proključa još 10 minuta na tihoj vatri da se ukusi potpuno sjedine.
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