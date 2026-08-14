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POSNI PASULJ NA VODI: Uz ovaj sastojak jelo bez kapi ulja postaje pravi specijalitet

V.N.

14. 08. 2026. u 14:29

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TAJNA vrhunskog posnog pasulja na vodi, bez kapi ulja, leži u sporom kuvanju i pravilno pripremljenom, bogatom luku koji daje prirodnu gustinu, kao i u dodatku dimljene začinske paprike koja simulira aromu suvog mesa.

ПОСНИ ПАСУЉ НА ВОДИ: Уз овај састојак јело без капи уља постаје прави специјалитет

Foto: Printskrin/Youtube/ The Dot Pot

Evo detaljnog i jednostavnog recepta za ovaj posni specijalitet.


Sastojci

  • Pasulj: 500 g (najbolje gradištanac ili tetovac)
  • Crni luk: 2 krupnije glavice (ili beli deo većeg praziluka)
  • Beli luk: 3–4 čena
  • Šargarepa: 2 komada (sitno izrendana za gustinu i slatkoću)
  • Sveža paprika: 1 komad (bilo koja, iseckana)
  • Lovorov list: 2–3 lista
  • Začini: So, biber, suvi biljni začin
  • Ključni sastojci za aromu i gustinu: 1–2 kašičice dimljene začinske paprike i 100 ml pasiranog paradajza. 


Priprema


1. Priprema i prvo kuvanje

Natapanje: Pasulj operite i potopite u hladnu vodu preko noći (ili bar 3-4 sata pre kuvanja) da nabubri.
Prva voda: Nabubreo pasulj prelijte vodom, pustite da proključa, kuvajte oko 10–15 minuta, pa tu prvu vodu prospite. 

2. Dinstanje povrća na vodi

Luk i šargarepa: U šerpu sipajte malo vode (tek da pokrije dno), dodajte sitno seckani crni luk, beli luk i rendanu šargarepu.

Omekšavanje: Dinstajte povrće na umerenoj vatri uz dolivanje po malo vode dok potpuno ne omekša i ne pretvori se u kašu. Ovo zamenjuje klasičnu zapršku i daje jelu prirodnu gustinu.

3. Lagano krčkanje

Sjedinjavanje: U omekšalo povrće dodajte proceđeni pasulj, naseckanu svežu papriku i lovorov list.
Kuvanje: Nalijte oko 1,5 do 2 litra mlake vode. Poklopite šerpu, smanjite temperaturu na lagano i ostavite da se krčka dok zrna pasulja potpuno ne omekšaju (oko 1,5 do 2 sata). 

4. Začinjavanje bez ulja

Dodavanje arome: Pred sam kraj kuvanja (kada se neka zrna pasulja već lagano raspadaju), dodajte so, biber i suvi začin.

Specijalni sastojak: Umešajte pasirani paradajz, običnu začinsku papriku i dimljenu papriku. Dimljena paprika će jelu dati specifičan, bogat "dimljeni" šmek, pa niko neće primetiti da u jelu nema mesa i ulja.

Ostavite da sve proključa još 10 minuta na tihoj vatri da se ukusi potpuno sjedine. 

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