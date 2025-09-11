Peciva i pite

PLJESKAVICE OD SIRA I ZAČINSKOG BILJA: Recept za pljeskavice bez mesa

Milena Tomasevic

11. 09. 2025. u 07:00

Ovo je jedno od onih jela koja uvek oduševljavaju – hrskave spolja, mekane iznutra. Aroma svežeg začinskog bilja u kombinaciji sa sirom čini ih neodoljivim. Savršene kao užina, dodatak supi ili lagana večera.

ПЉЕСКАВИЦЕ ОД СИРА И ЗАЧИНСКОГ БИЉА: Рецепт за пљескавице без меса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 300 gr mocarela sira (rendanog)
  • 150 gr žutog sira (npr. gauda, čedar, rendanog)
  • 2 jajeta
  • 3 kašike univerzalnog brašna
  • 1 kašika pavlake sa 18% sadržajem masti
  • 3 kašike seckanog peršuna ili mirođije
  • 1 čen belog luka 
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Smesa sira – U činiji pomešajte oba sira, dodajte jaja, brašno, pavlaku, beli luk i seckano začinsko bilje. Dodajte so i biber. Smesa treba da bude gusta i blago lepljiva.  Vlažnim rukama oblikujte male pljeskavice.  Stavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200°C 15–18 minuta, dok ne porumene.

Serviranje – Služiti vruće, posuto svežim začinskim biljem. Odlično se slažu sa belim lukom, jogurtom ili paradajz sosom.


Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA