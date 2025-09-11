PLJESKAVICE OD SIRA I ZAČINSKOG BILJA: Recept za pljeskavice bez mesa

Ovo je jedno od onih jela koja uvek oduševljavaju – hrskave spolja, mekane iznutra. Aroma svežeg začinskog bilja u kombinaciji sa sirom čini ih neodoljivim. Savršene kao užina, dodatak supi ili lagana večera.

FOTO: Novosti

Sastojci:

300 gr mocarela sira (rendanog)

150 gr žutog sira (npr. gauda, čedar, rendanog)

2 jajeta

3 kašike univerzalnog brašna

1 kašika pavlake sa 18% sadržajem masti

3 kašike seckanog peršuna ili mirođije

1 čen belog luka

so i biber po ukusu

Priprema:

Smesa sira – U činiji pomešajte oba sira, dodajte jaja, brašno, pavlaku, beli luk i seckano začinsko bilje. Dodajte so i biber. Smesa treba da bude gusta i blago lepljiva. Vlažnim rukama oblikujte male pljeskavice. Stavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 200°C 15–18 minuta, dok ne porumene.

Serviranje – Služiti vruće, posuto svežim začinskim biljem. Odlično se slažu sa belim lukom, jogurtom ili paradajz sosom.



Prijatno!