ODLOŽENA ISPORUKA UKRAJINI: Kijev još ne dobija preko potrebno oružje
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset još nije odobrio isporuku 60 "patriot" presretača vazdušne odbrane za Kijev, uključujući presretače iz evropskih arsenala, piše danas "Fajnenšel tajms" (FT), pozivajući se na tri izvora upoznata sa tim pitanjem.
Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi navode o američkom odlaganju isporuke raketa Ukrajini.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju da je veoma važno da Amerika dozvoli transfer raketa 'patriot', koje su već platili partneri u okviru PURL-a.
- Takođe je važno nastaviti doprinose programu PURL, koji je naš glavni izvor antibalistike - istakao je Zelenski.
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