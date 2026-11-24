U SRBIJI je u 07.00 sati u većini mesta temperatura bila ispod nule, a najhladnije je bilo na Kopaoniku gde je izmereno minus 10 stepeni Celzijusa, objavio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

MATTHIAS BEIN / AFP / Profimedia

Na Crnom Vrhu je izmereno minus 7 stepeni, na Zlatiboru minus 5 stepeni, a u Sjenici i Ćupriji minus 4 stepena, dok je u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Dimitrovgradu minus 3 stepena.

Najtoplije u 07.00 sati bilo je u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Negotinu i Kraljevu gde je 0 stepeni. U Srbiji je jutro hladno sa slabim mrazom, a tokom dana biće pretežno sunčano vreme, uz najvišu temperaturu od pet do devet stepeni.

Foto: RHMZ

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji povremeno biti jak, dok se u Borskom okrugu očekuju i olujni udari. Vetar će uveče oslabiti, a tokom noći skrenuti na južni i jugoistočni.