Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavlja se danas, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Uoči nastavka sednice, u parlamentu su u ponedeljak održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.

Posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je, posle konsultacija, da su poslanici nacionalnih manjina informisani od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića na koji način će se konstituisati skupštinski odbori i dodao da još nije došlo do dogovora.

Naveo je da je rok do danas do sednice da se izjasne o predlozima koje su dobili i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da uzmu učešće.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

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Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.