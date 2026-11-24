MUSLIMANI u Italiji se aktivno pripremaju za parlamentarne izbore 2027. godine. Islamska stranka kreće u osvajanje Italije, iako se ne pojavljuje nijedna pod imenom.

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Ipak, otkriva se postojanje "MuRo27", što je skraćenica od "Muslimani za Rim 2027". Predvodi je Frančesko Tijeri, inženjer koji je prešao na islam i već pokušao da se bavi politikom, kandidujući se na preliminarnim izborima za predsednika petog okruga 2021. godine.

"MuRo27" je grupa koja ima odobrenje i imama u Čentočele (predgrađe Rima) Ben Mohameda Mohameda, koji je novinarima odgovorio: "Ne potrvrđujem niti poričem da li stojim iza projekta". Ta grupa formirana je u Rimu, a sastoji se od "muslimana koji žive, studiraju i rade u glavnom gradu i koji žele da doprinesu političkoj debati pred izbore 2027".

Oni su javno izjavili da im je namera da utiču na političku agendu, zasnovanu na principima muslimanske religije. Ali, videla se i veza između Mohameda Hanuna, koga SAD smatraju ogrankom Hamasa u Italiji, zajedno sa grupama kao što je Unija sindikata baze i Potere al popolo. I Mladi palestinski Italijani su proslavili 7. oktobar organizovanjem marša u Bolonji, baš na dan pogroma Hamasa, ali sa organizacijama koje predstavljaju krajnju levicu.

- Dok krajnja levica koristi palestinsku stvar u Gazi da napadne vladu desnog centra koju predvodi Đorđa Meloni, Palestinci mogu da iskoriste ogromnu mržnju i veze krajnje levice duboko ukorenjene u Italiji da ponovo pokrenu borbu u nadi da će naterati italijansku vladu da prekine diplomatske i ekonomske odnose sa Izraelom - smatra Đaklaone, stručnjak za terorizam.