OVO VIŠE NIJE NORMALNO! Partizan bez Vildoze i Tompsona protiv Bešiktaša
Ređaju se otkazi, crno-beli će biti baš oslabljeni.
Ozbiljna glavobolja za navijače i stručni štab Partizana. Posle Lamara Stivensa (29), trener Đoan Penjaroja (57) večeras neće moći da računa ni na Luku Vildozu (31)!
Argentinski košarkaš moraće da preskoči okršaj sa Bešiktašom, koji će se u okviru 13. kola Evrolige odigrati u hali "Pionir" (20.45, Arena premijum 2). Prema informacijama iz Humske, iskusni plejmejker vuče povredu skočnog zgloba već neko vreme. U takvom stanju je odigrao mečeve protiv Baskonije i Valensije, ali sada mora da napravi pauzu.
I to nije sve, van stroja su i dalje bek Itan Tompson (27), koji i dalje oseća posledice pada na kuk, dok krilni centar Derek Vilis (31) uveliko trenira, ali nije još spreman za povratak na teren. Stivens je otpao zbog istegnuća mišića lista, a dobra vest je da se vraća centar Kevarijus Hejs (29).
Upravo ovakav epilog najavio je španski stručnjak, koji je juče otkrio da će tek pred utakmicu sa turskim timom znati ko će mu od igrača biti na raspolaganju.
"Utakmicu protiv Bešiktaša će zbog ranije zadobijenih povreda propustiće Derek Vilis i Itan Tompson. Zbog problema sa skočnim zglobom neće igrato Luka Vildoza, a zbog istegnuća mišića lista van tima je i Lamar Stivens. U ekipu se nakon povrede ramena vraća Kevarijus Hejs", poručili su iz Partizana.
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