TINEJDŽERA UDARIO AUTOBUS NA DORĆOLU: Utvrđuje se kako je došlo do nesreće
NA uglu ulica Cara Dušana i Dubrovačke na Dorćolu povređen je tinejdžer (16), prenose mediji.
Na lice mesta nalazi se ekipa Hitne pomoći koja ukazuje pomoć.
Za sada nije poznat stepen povreda, kao ni kako je došlo do nesreće.
(Telegraf)
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