ZEMLjOTRES magnitude 4,1 stepen po Riherovoj skali zabeležen je u petak 20. novembra 2026. godine u 11,16 časova, na području Grčke.

Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.4947 i dužine 22.2186 u moru nedaleko od Svete Gore.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 13,3 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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