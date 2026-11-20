ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je danas kao „suludu” ideju o članstvu Ukrajine u NATO-u u zamenu za teritorije, koja se, prema njegovim rečima, ponovo pojavljuje u zapadnim medijima.

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- Suluda ideja da se neonacistička Ukrajina pridruži ‘reformisanom’ NATO-u u zamenu za to da se nama vrate preostale teritorije ponovo kruži zapadnim medijima. Zapravo, mogućnost da se Kijev pridruži Alijansi jedan je od razloga za rat. A NATO je blok neprijateljski nastrojen prema Rusiji. Tu nema šta da se komentariše - naveo je Medvedev, prenosi Sputnjik.

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je ranije danas da je mogućnost pristupanja Ukrajine NATO-u za Moskvu potpuno neprihvatljiva.

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- Čak i pronalaženje formule ‘kvazičlanstva’ Ukrajine u NATO-u i traženje nekog ‘kreativnog rešenja’ u toj oblasti za nas su neprihvatljiva opcija - poručio je Rjabkov.

(Politika onlajn)

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