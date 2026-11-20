CIKLON Akvan pogodio je danas istočnu obalu Indije, donoseći obilne padavine i snažne vetrove, a vlasti država Odiša i Andra Pradeš evakuisale su stotine hiljada ljudi iz ugroženih područja, saopštila je danas indijska meteorološka služba.

Foto: Manan VATSYAYANA/AFP/Profimedia

Oluja je tokom noći oslabila u ciklonsku oluju, a na obalu je stigla uz vetrove brzine od 70 do 80 kilometara na sat, sa udarima do 90 kilometara na sat, saopštio je Indijski meteorološki zavod (IMD).

Na snimcima sa pogođenog područja vide se visoki talasi koji udaraju o obalu, drveće koje se povija pod naletima vetra i putevi poplavljeni zbog obilnih padavina.

Zvaničnici u Odiši i Andra Pradešu saopštili su da za sada nema prijavljene štete i da je uticaj oluje minimalan.

Akvan je treći ciklon koji je pogodio Indiju za manje od mesec dana.

Pre dve nedelje istočnu obalu je zahvatio ciklon Murasu, zbog kojeg su evakuisane hiljade ljudi, dok su drveće i stubovi za prenos električne energije rušeni.

Prošlog meseca u ciklonu Arnab, stradalo je šest osoba i on je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom.

Sva tri ciklona formirala su se iznad Bengalskog zaliva, koji je glavno područje nastanka tropskih ciklona.

Vladin stručnjak za vremenske prilike izjavio je da pojava više oluja u kratkom periodu podseća na 1987. godinu, kada je taj zaliv takođe pogodilo nekoliko ciklona jedan za drugim.

(Tanjug)

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