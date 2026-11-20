ČETRNAEST osoba optuženo je u Los Anđelesu za učešće u organizovanoj krađi tereta iz najmanje 36 teretnih vozova u Južnoj Kaliforniji, pri čemu je ukradena roba vredna više od 22,5 miliona dolara, saopštili su danas savezni tužioci.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Kako je preneo Ej-Bi-Si, prema optužnici, grupa je od februara 2024. do avgusta 2026. onesposobljavala vozove presecanjem creva za vazduh, a zatim provaljivala u vagone i prebacivala robu u kamione i kombije.

Ukradeni teret je skladišten i potom prodavan na crnom tržištu.

Među ukradenom robom bile su hiljade pari patika "Najk" i "Hoka", alati "Milvoki" i elektronski uređaji "Džej-bi-el".

Tužioci su naveli da je grupu predvodio 21-godišnji Nejtan Ejndžel, a među optuženima su i njegov otac i dva ujaka.

Prema optužnici, jedna kompanija je od maja do oktobra 2025. platila više od milion dolara za hiljade pari ukradenih patika "Najk" i drugu robu.

Svi optuženi terete se za zaveru, dok se pojedini suočavaju i sa dodatnim optužbama, uključujući krađu i posedovanje ukradenog železničkog tereta.

Istraga je trajala više od godinu dana, a optuženi su starosti od 21 do 38 godina i žive na području Los Anđelesa.

Tužilaštvo je navelo da za optužbe za zaveru preti do pet godina zatvora, dok pojedine optužbe za nasilje nad železničkim vagonima nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

(Tanjug)

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