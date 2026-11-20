NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je sinoć na konferenciji posle sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu da neće dozvoliti da velike sile po scenariju iz Jalte ponovo podele Evropu i odbacio mogućnost da se pregovori za Ukrajinu vode bez učešća evropskih država.

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On je naveo da lideri "Koalicije voljnih" žele "mir za Ukrajinu koji je istovremeno pravedan i trajan", uz više, a ne manje, bezbednosti za Evropu i svet.

- Nastavićemo da pružamo podršku Kijevu sve dok to bude potrebno. Ukoliko dođe do mirovnih pregovora, mi ćemo u njima učestvovati. Pregovori mogu da budu uspešni samo ako su Ukrajina i Evropa zajedno deo tog procesa. Format 'u stilu Jalte' neće doneti mir -istakao je Merc, prenosi "Gardijan".

Sećanje na Jaltu, samit između sila pobednica Drugog svetskog rata koji je otvorio put podeli Evrope na dva bloka, osvežio je trilateralni samit u Šenženu, u Kini, gde su američki predsednik Donald Tramp, ruski lider Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping juče razgovarali o međunarodnim pitanjima u četvrtak, ocenjuje "Špigel".

- Sastanak u Šenženu je očigledno bio prvenstveno prilika za fotografisanje -komentarisao je Merc trilateralni samit.

Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/AP

Nasuprot tome, smatra Merc, 40 zemalja je na sastanku u Berlinu pokazalo svoju kontinuiranu podršku Ukrajini.

- Dok god je potrebno, podržavaćemo Kijev - naglasio je Merc.

On je dodao da je svakom od gostiju, kao poklon, uručio komad Berlinskog zida, kao primer "onoga što je aranžman iz Jalte predstavljao za Berlin".

- Možda se sećate da je 1987. godine predsednik Regan, stojeći ovde u Berlinu, rekao: 'Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid!'. Danas mi poručujemo predsedniku Putinu: 'Okončajte rat u Ukrajini i hajde da zajedno radimo na pronalaženju diplomatskih rešenja'. Ne želimo više nikada da živimo u podeljenoj Evropi. Želimo da živimo u slobodi i miru zajedno - poručio je Merc.

Nemački kancelar je potvrdio da je postoji plan o mogućim multilateralnim razgovorima u kojima bi učestvovali Ukrajina, Rusija, Evropa i SAD i dodao da pronalaženje odgovarajućeg mesta za takav susret ne bi trebalo da bude previše teško.

On je rekao da mirovna deklaracija, o kojoj su se u Kini dogovorili predsednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, Donald Tramp, Vladimir Putin i Si Đinping, "ne vodi ka reorganizaciji sveta".

- Danas, ako postoji jedan ključni faktor u reorganizaciji Evrope, njena bezbednost, onda je to upravo sastanak koji je danas održan u Berlinu - rekao je on.

Saveznici Ukrajine (26 šefova država i vlada), u formatu "Koalicije voljnih" sastali su se juče u Berlinu, a na agendi su bili vazdušna odbrana, energetika i finansijska podrška.

Sastanak "Koalicije voljnih" održan je nakon što je Tramp nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina prijateljem tokom jučerašnjeg trilateralnog sastanka u Kini.

(Tanjug)

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