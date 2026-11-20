KIŠNA sezona na Floridi bi do sada već trebalo da bude završena. Međutim, vremenski obrasci ove godine su drugačiji.

Foto: printskrin iks Sarzuelas @sarzuelas

Kako prenosi agencija Asošiejted pres (AP), Aleksandra Garsija, meteorolog Nacionalne meteorološke službe u Majamiju, izjavila je da je prirodni ciklus zagrevanja, poznat kao „El Ninjo”, poremetio uobičajenu sušnu sezonu na Floridi, koja traje od oktobra do maja.

Posledica toga su dani obilnih padavina duž atlantske obale ove savezne države, poplavljene rute za kretanje aviona na aerodromima, kao i brojna kašnjenja letova – svega nedelju dana uoči praznika Dana zahvalnosti.

WATCH: Floodwaters inundate taxiways at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport as countless Floridians are placed under a flood watch. https://t.co/hRAPxCiJH6 — Breaking911 (@Breaking911) November 18, 2026

Najteže je pogođen Fort Loderdejl.

Oluja je dostigla vrhunac u sredu.

Okrug Brauard, kao i gradovi Fort Loderdejl i Holivud, proglasili su vanredno stanje.

Prema izveštaju Asošiejted presa, delovi auto-puta „Florida ternpajk" i međudržavnog puta I-95 u Holivudu bili su zatvoreni zbog visokog nivoa vode i vozila koja su ostala zaglavljena na putu.

Tokom noći, nadležne službe u Holivudu primile su više od 300 poziva za pomoć.

Voda je stigla i do aerodroma. Kako prenosi „Erlajv”, poplava je potopila delove rulnih staza na Međunarodnom aerodromu Fort Loderdejl – Holivud.

AEROPORTO TORNA-SE LAGOA NA FLÓRIDA APÓS ENCHENTES. A água tomou conta das pistas do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, no sul da Flórida, após chuvas intensas que atingiram a região. https://t.co/MH1y35pxtX — Sarzuelas (@sarzuelas) November 19, 2026

Federalna uprava za avijaciju (FAA) uvela je jutros privremene zabrane poletanja i sletanja za letove usmerene ka Fort Loderdejlu, kao i ka obližnjem Međunarodnom aerodromu u Majamiju.

(Jahu travel)

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