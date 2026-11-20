ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas američku saveznu državu Kaliforniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: AI generated Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 13 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

⚠️ M5.4 earthquake, 19 km NNE of Soledad, California. At just 9 km deep, this shallow quake was likely felt across a wide area of Monterey County and nearby Central Coast communities. The region has recorded 432 earthquakes in the past 30 days, and this is the largest at M5.4. Did you feel it? #earthquake #GeoShake #California #MontereyCounty — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) November 20, 2026

Prema navodima očevidaca, objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i trajao je dugo, a građani su prijavili da ih je zemljotres budio iz sna i da su se ljuljali lusteri.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 24 sec ago in #California. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/aUNoWErXGB — EMSC (@LastQuake) November 20, 2026

(Tanjug)

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