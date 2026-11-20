TRESLA SE AMERIKA: Registrovan zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas američku saveznu državu Kaliforniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 13 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Prema navodima očevidaca, objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i trajao je dugo, a građani su prijavili da ih je zemljotres budio iz sna i da su se ljuljali lusteri.
(Tanjug)
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