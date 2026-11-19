DETALJI OPERACIJE U GAZI: Okončan tenkovski upad, evo šta se dešavalo iza „žute
IZRAELSKA vojska saopštila je danas da je okončala tenkovski upad iza "žute linije" koji je imao za cilj uništavanja tunela palestinskog militantog pokreta Hamas, u centralnom delu Pojasa Gaze.
Ovo je najznačajniji izraelski kopneni upad preko takozvane "žute linije" prekida vatre, od kada je primirje zaustavilo veće sukobe pre više od godinu dana, prenosi Rojters.
U poruci koja je upućena stanovnicima Gaze putem Fejsbuka, izraelska vojska je navela da su njene snage završile "aktivnost usmerenu protiv infrastrukture Hamasa" u tom području, kao i da je glavni put "Salahudin", koji se proteže pravcem sever-jug u Pojasu Gaze, ponovo otvoren za saobraćaj.
To je bio prvi put od stupanja na snagu prekida vatre u oktobru prošle godine da su izraelske trupe javno objavile upad duboko iza linije razgraničenja između teritorije koju kontrolišu, i teritorije koja je pod kontrolom Hamasa.
Izraelska vojska saopštila je juče da su vojnici i obaveštajno osoblje započeli "ciljanu operativnu aktivnost" radi uništavanja tunela, koji se nalazi zapadno od "žute linije" a za koji su naveli da predstavlja pretnju po njihove snage.
Vojska je saopštila da su civili bili upozoreni da izbegavaju to područje.
Prema podacima medijske službe vlade u Gazi, kojom upravlja Hamas, juče je to područje napustilo oko 6.000 ljudi.
Hamas je optužio Izrael da pokušava da osujeti sporazum o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine, koji je postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
(rt.rs)
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