IZRAELSKA vojska saopštila je danas da je okončala tenkovski upad iza "žute linije" koji je imao za cilj uništavanja tunela palestinskog militantog pokreta Hamas, u centralnom delu Pojasa Gaze.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Ovo je najznačajniji izraelski kopneni upad preko takozvane "žute linije" prekida vatre, od kada je primirje zaustavilo veće sukobe pre više od godinu dana, prenosi Rojters.

U poruci koja je upućena stanovnicima Gaze putem Fejsbuka, izraelska vojska je navela da su njene snage završile "aktivnost usmerenu protiv infrastrukture Hamasa" u tom području, kao i da je glavni put "Salahudin", koji se proteže pravcem sever-jug u Pojasu Gaze, ponovo otvoren za saobraćaj.

To je bio prvi put od stupanja na snagu prekida vatre u oktobru prošle godine da su izraelske trupe javno objavile upad duboko iza linije razgraničenja između teritorije koju kontrolišu, i teritorije koja je pod kontrolom Hamasa.

Izraelska vojska saopštila je juče da su vojnici i obaveštajno osoblje započeli "ciljanu operativnu aktivnost" radi uništavanja tunela, koji se nalazi zapadno od "žute linije" a za koji su naveli da predstavlja pretnju po njihove snage.

Vojska je saopštila da su civili bili upozoreni da izbegavaju to područje.

Prema podacima medijske službe vlade u Gazi, kojom upravlja Hamas, juče je to područje napustilo oko 6.000 ljudi.

Hamas je optužio Izrael da pokušava da osujeti sporazum o prekidu vatre iz oktobra 2025. godine, koji je postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

(rt.rs)

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