PREDLOG budžeta hrvatskog Ministarstva odbrane (MORH) za 2027. iznosi 2,08 milijardi evra, što je 447 miliona evra ili 27,3 posto više nego ove godine i reč je o dosad najvećem odbrambenom budžetu, u kojem je za opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske predviđeno 1,07 milijardi evra.

Foto: Tanjug/HINA/DARIO GRZELJ

Predlog plana MORH-a za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu predstavio je potpredsednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić na sednici saborskog Odbora za odbranu.

U odnosu na 2016. predloženi proračun veći je za oko 1,56 milijardi evra ili 294,31 posto, a u odnosu na 2023. godinu za oko 1,04 milijarde evra ili 100 posto, saopšteno je iz resora odbrane.

Udeo ukupnih izdvajanja za odbranu prema NATO-ovoj metodologiji iskazivanja u 2027. biće na nivou 2,37 posto BDP-a, dok je ove godine na nivou 2,04 posto BDP-a.

Za program opremanja i modernizacije Hrvatske vojske u 2027. planira se 1,07 milijardi evra, što je oko 705 miliona evra ili 193 posto više nego 2023. godine, kada je za tu namenu bilo izdvojeno oko 365 miliona evra.

Među najvažnijim projektima opremanja i modernizacije nalaze se glavni borbeni tenkovi Leopard 2A8, višenamenski borbeni avion, borbena vozila pešaštva Bredli, helikopteri Crni jastreb (Black Hawk), raketni sistemi HIMARS i Čunmu, kao i samohodne haubice Cezar.

Plan obuhvaća i besposadne letilice, neborbena vozila, komunikaciono-informacione sisteme, modernizaciju radara FPS-117 i aviona Pilatus i nabavku sistema za borbu protiv besposadnih sistema.

U toku je i priprema projekta višenamenskog broda, odnosno korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu, kao i priprema nabavke sistema protivvazdušne odbrane srednjeg dometa.

-Predloženi budžet za 2027. omogućuje nastavak projekata opremanja, modernizacije i dodatnog razvijanja svih grana Hrvatske vojske, istakao je, između ostalog, ministar odbrane i potpredsednik Vlade Ivan Anušić.

(Tanjug)

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