Neverovatan rasplet.

Printscreen/Instagram/igor_jacare.ufc

Brazilski borac Igor Kavalkanti preživljava najteže trenutke u karijeri.

Taman što se nokautom vratio u oktagon, pod okriljem UFC organizacije, prema pisanjima američkih portala "MMA Fajting" i "MMA Džanki", Atletska komisija Nevade izrekla mu je privremenu suspenziju, jer je na doping-testu bio pozitivan na 19-norandrosteron, metabolit anaboličkog steroida nandrolona.

Brazilac je 15. septembra deklasirao rivala na "Dana White's Contender Series", pošto je za samo minut i 38 sekundi nokautirao Oskara Ravela. Ovakav epilog naterao je predsednika UFC Danu Vajta da iskusnom takmičaru ponudi ugovor.

Međutim, samo dva meseca kasnije stigle su loše vesti sa analize uzorka, pa će do okončanja postupka pred komisijom ostati pod privremenom suspenzijom, a pod znakom pitanja našao se i njegov dalji status u UFC.

New UFC signee Igor Cavalcanti has tested positive for 19-Norandrosterone after his Contender Series knockout win, though his manager says it was disclosed. https://t.co/xoGCyN3AuR — MMA News (@mmanews_com) November 19, 2026

Zbog takvih nalaza oglasio se Kavalkantijev menadžer Lukas Lutkus i američkim medijima otkrio da je supstanca korišćena u sklopu oporavka od povrede desnog kolena, preciznije usled pucanja medijalnog meniskusa i oštećenja hrskavice.

Lutkus se poziva na medicinske nalaze, prema kojima je borac od 21. februara do 7. marta 2026. godine primio tri injekcije nandrolona od po 25 miligrama.

Lutkus dalje navodi da je Kavalkanti tada tempirao formu za evropski nastup i nije mogao da predvidi da će pola godine kasnije dobiti poziv za novo takmičenje, uz napomenu da je primena nandrolona ranije prijavljena UFC i da nije bilo nikavih skrivenih terapija.

BORIO SE U BEOGRADU

Igor Kavalkanti je ovdašnjim navijačima u regionu dobro poznat, jer je učestvovao na FNC, ali imao polovičan bilans. Prvi put ušao je u kavez ove organizacije na FNC 25 u Varaždinu u meču za titulu velter kategorije protiv tadašnjeg branioca trona Kamila Kraške, ali izgubio duel gušenjem.

Popravni je usledio na FNC 31 u Beogradskoj areni, tada je zablistao i tehničkim nokautom uništio Mareka Jakimoviča.

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